Es war die achte Starnacht aus der Wachau, sie war an beiden Tagen ausverkauft und ging bei schönstem Herbstwetter über die Bühne an der Donaulände in Rossatzbach.

Obwohl: „Ein bisserl kühl war’s schon“, stellte Moderatorin Barbara Schöneberger, die gemeinsam mit Alfons Haider die beiden Vorstellungen in bewährter Weise mit viel Charme und Witz „schupfte“, angesichts der 13 Grad Abendtemperatur fest, „aber ich bin nicht so gebaut, dass ich gleich in Unterkühlung gerate.“

Mister Rock ’n’ Roll Peter Kraus, mit seinen 80 Jahren mit Abstand der älteste Sänger auf der Bühne, wusste ein anderes Rezept gegen die Kälte: Der Hobbywinzer, Weingartenbesitzer in der Südsteiermark, testete den einen oder anderen Wein aus der Wachau. Auf der Starnacht-Setlist stand weiters Schlagerqueen Andrea Berg, die sich außer auf der Bühne bei keinem Side-Event blicken ließ, mit Ehemann Uli Ferber aber die Schönheit der Region genoss (und länger blieb).

Nach ihren Auftritten feierten die Sänger, darunter DJ Ötzi, Christina Stürmer, Ross Antony, Thorsteinn Einarsson oder James Cottriall, gemeinsam mit Promi-Zuschauern auf der Aftershow- Party in der Römerhalle (am Freitag) in Mautern und der Seitenblicke-Party im Schloss Dürnstein am Samstag. Im Publikum: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Ex-Staatssekretärin Karoline Edtstadler, Donau-NÖ-Tourismus-Geschäftsführer Bernhard Schröder, ORF-Landesdirektor Norbert Gollinger mit zahlreichen ORF-Sendungsverantwortlichen.

Der Erfolg der Show, sowohl live als auch in ORF und MDR, wird prolongiert: ORF-2-Chef Alexander Hofer versprach, dass es die Starnacht aus der Wachau auf jeden Fall auch noch zum neunten Mal im kommenden Jahr und zum 10-Jahr-Jubiläum 2021 geben wird.