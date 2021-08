Eines der schönsten Pfarrfeste in Kirchberg am Wechsel ist das Fest Mariä Himmelfahrt, das die Kirchberger traditionell nicht in der Pfarrkirche, sondern in der Wolfgangskirche feiern. Am Sonntag, 15. August, um 10 Uhr wird hier die Kräuterweihe mit Kardinal Christoph Schönborn stattfinden. Die Kräutersträußchen bestehen unter anderem aus Frauenmantel, Johanniskraut, Lavendel, Kamille, Salbei, Schafgarbe und Thymian.

Obgleich der Aufstieg zur Wolfgangskirche über die steile „Waldstiege“ durchaus etwas Anstrengung erfordert, ist es immer wieder erhebend, von dem Naturpfad aus vor der Kirche anzukommen und in das gotische Gotteshaus einzutreten. Hier oben sind die Kirchberger und alle, die heraufkommen, dem Himmel doch noch ein Stückchen näher, ganz besonders am Fest Mariä Himmelfahrt.

Wilde Geschichten ranken sich um dieses Gotteshaus: Dass der heilige Wolfgang – auf der Durchreise zur Ungarnmission – am Kampstein die Eingebung hatte, eine Axt zu werfen, um dort, wo sie stecken bleiben würde, eine Kirche zu bauen. Dass der Teufel dem heiligen Wolfgang half, die Kirche zu bauen, und jedes Mal, wenn eine Kirchenglocke läutete, aus Zorn die Schubkarre umwarf – so entstand der Teufelshügel, der rätselhafte kleine Berg mitten in der Talebene. Dass der Teufel als Gegenleistung für seine Hilfe die erste Seele wollte, die die fertig gestellte Kirche betreten würde. Dass Wolfgang so schlau war, als erstes einen Ziegenbock hineinzuschicken, und der Teufel aus Zorn darüber aus dem Kirchengebäude durchs Gemäuer hinausfuhr und das berüchtigte Teufelsloch hinterließ.

Neues Buch zur Geschichte der Kirche

Johann Mitter, der Obmann des Vereins „Freunde der Wolfgangskirche“, hat soeben ein Buch über die Kirche veröffentlicht. In „Die Wolfgangskirche in Kirchberg am Wechsel“ erzählt er die Geschichte des Gotteshauses: Die Kirche wurde zwischen 1390 und 1453 im spätgotischen Baustil errichtet. Über viele Jahrhunderte war St. Wolfgang ein Anziehungspunkt für Wallfahrer.

Ursprünglich ein Lehen der Kranichberger, wurde das Gotteshaus 1520 Filialkirche des Kirchberger Nonnenklosters der Augustinerinnen. Unter Kaiser Joseph II. wurde dieses geschlossen und die Wolfgangskirche entweiht, teils gesprengt und sollte abgerissen werden. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde sie dann wieder aufgebaut und die Wallfahrten setzten wieder ein. 1918 schlug der Blitz ein und die Kirche brannte völlig aus. Sie wurde aber, trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten, in den 1920er-Jahren erneut wieder aufgebaut.