Das Projekt „Krebs & Kraft“ präsentiert die Geschichte von zwölf Frauen aus Niederösterreich, die eines gemeinsam haben: Sie sind Betroffene von Brustkrebs. Im Rahmen einer Wanderausstellung erzählen sie an fünf Plätzen in Niederösterreich von ihrer Diagnose, ihren Erfahrungen und an welchem Lieblingsplatzerl sie wieder Kraft tanken können. „Wir wollen Bewusstsein schaffen für die Krankheit, die Behandlungsmöglichkeiten, aber auch für die Betroffenen.“, sagt Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), die gemeinsam mit der Aktivistin und Betroffenen Claudia Altmann-Pospischek die Initiative startete.

Gute Heilungschancen dank Früherkennung

„Das Leben mit Brustkrebs ist eine Achterbahnfahrt mit vielen Ups und Downs.“, so Altmann-Pospischek. Mit ihrem Blog „Claudia´s cancer challenge“ will sie auch anderen Frauen Mut machen, denn viele sind betroffen: Jede achte Frau erhält die Diagnose Brustkrebs. Vorsorgeuntersuchungen wie das kostenlose Screening-Programm können helfen, die Krankheit frühzeitig zu erkennen und die Heilungschancen somit deutlich zu heben. Nach einer einmaligen Registrierung werden Frauen im Alter von 45 bis 69 Jahren automatisch zu regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen eingeladen, ohne eine zusätzliche Überweisung zu benötigen.

Die Initiative findet mithilfe der Partner-Institutionen Kulturforum Niederösterreich, Krebshilfe Niederösterreich und Arbeiterkammer Niederösterreich statt und startet im Rahmen der Pink Ribbon Tour 2021 am 9. Oktober in Krems.