Johanna Mikl-Leitner. Ausfallen muss die traditionelle Feier mit der Großfamilie heuer auch bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Sie wird es in diesem Jahr klein halten und mit ihrem Mann sowie den beiden Töchtern den Heiligen Abend zuhause in Klosterneuburg verbringen. Während die Spitzen-Politikerin das Jahr über die wichtigsten Entscheidungen für das ganze Land trifft, haben am 24. – zumindest, was das Essen anbelangt – die Kinder das Sagen: „Auf ihren Wunsch gibt es Fondue“, erzählt Mikl-Leitner. Auf den Heiligen Abend freut sich die Landeshauptfrau auch in diesem herausfordernden Jahr: „Das ist heuer ein anderes Weihnachten, aber wir werden es als Familie genießen.“

Toni Mörwald. Im Kreise der engsten Familie feiert Vier-Hauben- und Sternekoch Toni Mörwald in Kammern im Kamptal - wenig überraschend – ein „kulinarisches“ Weihnachten. „Unser großes Christtag-Familientreffen mit 30 Personen werden wir auf einige Tage filetieren müssen“, sagt Mörwald. Am Heiligabend stehen ein Spaziergang mit seiner Frau und den drei Töchtern, Friedhofsbesuch und Christmette am Programm. „Zu Heiligabend-Mittag gibt es gebackenen Fisch mit Erdäpfel, am Abend dann einen Fisch im Ganzen. Am Christtag-Abend (mit Brathendel-Essen) wird Karten gespielt: Bauernschnapsen. Durch die corona-bedingte Gastro-Pause habe er heuer so viel Zeit mit seiner Familie verbracht „wie seit dreißig Jahren nicht mehr.“

Hauben- und Sternekoch Toni Mörwald feiert kulinarische Weihnachten. privat

Josef Schmoll. Der Rotkreuz-NÖ-Präsident feiert Weihnachten in der Familie. „Das heißt in unserem Fall aber, dass entweder unsere Verwandten aus Ghana zu uns kommen oder wir zu ihnen fliegen. Heuer kann das natürlich in dieser Form nicht stattfinden. Meine Frau Sabine und ich feiern daher zuhause mit unserem Sohn und meinem Vater im kleinen Familienkreis. Zu Weihnachten gibt es bei uns Fondue – das ist wunderbar, um zu plaudern. Heuer werden wir dann online gehen und mit meinen Verwandten in Ghana gemeinsam feiern – glücklicherweise gibt es heute schon mehr Möglichkeiten, sich trotzdem zu sehen.“

Josef Schmoll, Präsident des Roten Kreuzes NÖ, freut sich aufs Plaudern. RK NÖ

Benjamin Karl. Snowboard-Star Benjamin Karl wird einer der wenigen Niederösterreicher sein, die sich über „weiße Weihnachten“ freuen dürfen. Der Wilhelmsburger lebt seit Jahren mit seiner Frau Nina und Tochter Benina in Lienz. Ab 23. Dezember ist der Profisportler bei seiner Familie. „Bescherung gibt’s recht früh, damit die Kinder ruhig gestellt sind. Danach gibt’s Gerstlsuppe und kalte Platte.“ Gefeiert wird mit Schwiegervater Werner Grissmann & Co.