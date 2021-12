Weihnachts-Umfrage: Zeit mit Familie und Freunden steht im Mittelpunkt

Zeit schenken und sich Zeit nehmen ist kostbarer als jedes Weihnachtspackerl. Das zeigt auch unsere aktuell abgeschlossene NÖN.at-Umfrage zum Thema Vorfreude auf Weihnachten: Rund um die Feiertage gab ungefähr die Hälfte der Stimmen an, dass für sie die Zeit mit Familie und Freunden am wichtigsten ist. Am wenigsten Stimmen erhielt mit 2,5 Prozent das Schenken und Verschenken von Weihnachtspackerln.

Umfrage beendet Worauf freut ihr euch zu Weihnachten am meisten? Zeit mit Familie und Freunden Freie Tage Geschenke machen/bekommen Das Weihnachtsessen Andere Dinge Ich freue mich auf gar nichts





28 Prozent freuen sich allerdings auf gar nichts in der Weihnachtszeit. Zum zweiten Mal feiert Niederösterreich Weihnachten inmitten der Corona-Pandemie, für viele bedeutet das auch, dass sie ihre liebsten Menschen nicht besuchen können oder selbst erkrankt sind. Probleme innerhalb der Familie und Verwandtschaft lassen manche hoffen, dass die Weihnachtszeit eher schnell vorübergeht oder sie feiern Weihnachten gar nicht.

Immerhin 13 Prozent freuen sich am meisten auf die freien Arbeits- oder Schultage, die eine Pause vom Stress des Alltags bringen. Ob Ski-Fahren, Winterwandern oder es sich zuhause gemütlich machen - die Feiertage bieten Gelegenheit zum Entspannen. Bei 5 Prozent war die Vorfreude auf das Weihnachtsessen am größten, 4 Prozent fanden andere Dinge, die ihnen am meisten Freude bereiteten.