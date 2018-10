„Ich habe knapp zehn Hektar. Mehr sind es nicht.“ Sagt Gustav Krug. Und ist doch, wie er selbst sagt, einer der größten Produzenten von einem der rarsten Weine. Rotgipfler heißt der. Hat den Roten Veltliner im Stammbaum und den Grünen Veltliner zum Bruder. Und hat jede Menge Eigenheiten in den Trauben.

Stark ist er („einen Rotgipfler unter 13 Volumsprozent Alkohol gibt’s fast gar nicht“). Spät ist er („man lässt ihn viel länger am Stock und erntet ihn später als etwa Chardonnay“). Und sensibel ist er auch noch („Frost verträgt er gar nicht. Darum muss man ihn in die besten Lagen setzen“). Dafür ist er „sehr lange haltbar“. Und „von trocken bis süß“ ausbaubar.

Wohl fühlt sich der Rotgipfler nur in und rund um Gumpoldskirchen in NÖs Thermenregion. Dort, in den warmen Südlagen auf den kalkhaltigen Böden, wächst aber noch eine andere, autochthone, also: nur auf ein bestimmtes Gebiet beschränkte, Sorte: der Zierfandler.

Der wächst bei Gustav Krug, der auch das gut 470 Jahre alte Zechhaus am Gumpoldskirchner Kirchenplatz betreibt, gleich neben dem Rotgipfler, im Kreuzweingarten hinter der Kirche. Und der kommt mit dem Rotgipfler auch in den „typischen Gumpoldskirchner“, einen ganz speziellen Gemischten Satz.

Den gibt es als einen der „Top 100“ aus der Thermenregion nicht nur am 22. Oktober bei den „wine affairs“ im Wiener Hotel Hilton zu kosten. Sondern auch am 13. & 14. Oktober , wenn Gumpoldskirchens 14 Top-Winzer, darunter auch Gustav Krug, ihre Kellertüren öffnen ( www.offene-kellertuer.at ).