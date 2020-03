245 Winzer, drei Täler und jede Menge (junge) Weine - all das gehört zum Weinfrühling, bei dem Niederösterreichs Winzer alljährlich ihre Kellertüren öffnen und zum Reden, Kosten, Kaufen und Feiern laden. Und all das war heuer für 25. und 26. April geplant. Nur: "Der Weinfrühling Kamptal-Kremstal-Traisental kann zum geplanten Termin leider nicht stattfinden." Hat Weinfrühlings-Mitbegründer und Weinstraße-Kamptal-Obmann Wolfgang Schwarz heute, Freitag, ausgeschickt.

Aber, soviel ist fix: "Der Weinfrühling soll an eine anderen Wochenende nachgeholt werden." Wann das sein wird, will man vorläufig noch nicht fixieren. Angedacht ist entweder das letzte Juni- oder das erste Juli-Wochenende. Bevor man einen genauen Termin kommuniziert, müsse man allerdings auch sicher sein, dass dieser hält, so Schwarz.