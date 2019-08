CARNUNTUM:

24. und 25. August: Kellergassenfest in Prellenkirchen

19. und 20. Oktober: Höfleiner Winzerpfad

9. November, ab 14 Uhr: Carnuntiner Weinrundgang in Petronell-Carnuntum

16. und 17. November: 24. Göttlesbrunner Leopoldigang

23. November, ab 15 Uhr: Fest der Sinne in Bruck an der Leitha, Harry Weiss Haus

KAMPTAL:

30. August bis 15. September: Kostbares Kamptal – Spätsommer Weinkulinarium

6. September, 11 bis 18 Uhr: Wein & Musik – Erste Lagen-Präsentation im Schloss Grafenegg mit 62 62 Traditionsweingütern und Konzert des Tonkünstler-Orchesters im Wolkenturm

7. September, 19 Uhr: Große Hämmer – Weinkulinarium in der Alten Schmiede in Schönberg am Kamp

26. Oktober, 14 Uhr: A Glaserl Staubiger auf der Zöbinger Warte

9. November, 18 Uhr: Weintaufe Langenlois

22. November, 18.30 Uhr: Kamptaler Weinnacht

KREMSTAL:

1. September, ab 10 Uhr: Weinherbst-Eröffnung in Gedersdorf mit Angelobung der Hiata

6. bis 8. September: Kellergassenfest in Krems-Thallern

28. September, ab 13 Uhr: Weinherbst-Riedenwanderung in der Kellergasse Rohrendorf (Anmeldung erforderlich

11. November, 13.30 Uhr: Weintaufe in Krems-Thallern

TRAISENTAL:

30. August bis 1. September: Reichersdorfer Kellergassenfest in Reichersdorf bei Nussdorf

13. September, 18 Uhr: Traisentaler Weinherbsteröffnung im Weingut Steyrer in Kuffern

13. bis 15. September: Kufferner Kellergassenfest in Kuffern bei Statzendorf

6. und 20. Oktober: Weinrieden-Wandertage im Traisental, am 6. Oktober in der Kufferner, am 20. in der Reichersdorfer Kellergasse

26. Oktober, 16 Uhr: Traisentaler Jungweinpräsentation im Stift Herzogenburg

THERMENREGION WIENERWALD:

30. und 31. August, ab 15 Uhr: Winzerwandern in Sooß

7. bis 8. und 14. bis 15. September, ab 14 bzw. 11 Uhr: Genussmeile Thermenregion zwischen Bad Vöslau und Mödling

15. September, ab 12 Uhr: Tag der offenen Hiatahütten in Perchtoldsdorf

12. Oktober, ab 14 Uhr: Walk around Tattendorf

19. und 20. Oktober, ab 14 Uhr: Tag der offenen Kellertür in Gumpoldskirchen

10. November, ab 10 Uhr: Hiataeinzug in Perchtoldsdorf

WEINVIERTEL:

31. August, 15 Uhr: Weinherbst-Auftakt am Mannersdorfer Rochusberg

7. September, 13 Uhr: K&K Kellerfest in Jedenspeigen

7. und 8. September: Hagenbrunner Weinfest am Dorfplatz

7. und 8. September: Kellergassenfest in Pillichsdorf

14. und 15. September: Kellergassenfest in Bisamberg

19. Oktober, 14 Uhr: Hallo-Wein in Enzersfeld

WESTLICHES WEINVIERTEL:

30. August bis 1. September: Winzerfest in Röschitz

6. September, 18 Uhr: Kulinarik und Chill out im Weindomizil Hagn in Mailberg

24. und 25. August: Kunst & Wein in Haugsdorf, Große Kellertrift

27. bis 29. September: Retzer Weinlesefest mit Großheurigem und Hauermarkt am Hauptplatz

26. Oktober: Kürbisfest im Retzer Land, Kellergasse „Maulavern“ in Zellerndorf

VELTLINERLAND:

31. August und 1. September: Kellerbergfest Großkrut

1. September, 9 Uhr: Hiatagang in Obersulz

5. bis 8. September: 62. Poysdorfer Bezirkswinzerfest

13. bis 15. September: Wein-Kunst-Kultur, Kellergassenfest in Falkenstein

21. und 22. September: Stürmisches Bluzafest in Hanfthal

29. September, ab 9.30 Uhr: Kellergassenfest in Niederkreuzstetten

