„Dieser Wein kommt nicht nur dem Gaumen, sondern vor allem auch sozialen Projekten des Roten Kreuzes zugute“, sagte Rot Kreuz NÖ-Präsident Josef Schmoll bei der Weinsegnung des Rotkreuz-Weines 2019 „Henry Dunant“ am Weingut Bründlmayer in Zwettl. Der Grüne Veltliner erinnert in seiner Aromatik an Heublumen mit einem Anklang an grünen Nüssen, Zesten und Apfelschalen.´

Wein-Paten durften verkosten

Die Rotkreuz-Weinpaten Elisabeth Stadler, Generaldirektorin und Vorstandsvorsitzende der Vienna Insurance Group, und Schauspieler und Autor Rudi Roubinek verkosteten gemeinsam mit dem Zweiten Präsidenten des NÖ Landtags Gerhard Karner den Tropfen. Die Segnung des Weines, der Gutes tun soll, führte Bischof Alois Schwarz durch. Den passenden Rotwein stellt das Rote Kreuz Burgenland zur Verfügung. Mit dabei: Landesrat Gottfried Waldhäusl, Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner sowie zahlreiche weitere Partner aus der Wirtschaft.