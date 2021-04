Seit fünf Jahren betreut das Team des Autismuszentrums Sonnenschein Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung und ihre Familien. Eines von den betreuten Kinder ist Daniel (sein Name wurde geändert).

Daniel konnte früher nicht sprechen. Durch Jammern versuchte er sich auszudrücken, seine Wünsche waren aber meist nicht zu verstehen. Alleine zu spielen fiel ihm schwer, er wiederholte oft die gleichen Abläufe. Fühlte er sich in seinen Ritualen unterbrochen, reagierte er häufig aggressiv. Er brauchte die Aufmerksamkeit anderer Menschen. Seine Mutter gelang es kaum, den Raum zu verlassen. Gleichzeitig ließ er beim Spielen aber auch keine Einflüsse von außen zu.

Im Autismuszentrum Sonnenschein in St. Pölten lernte er damit umzugehen. Etwa sechs von 1.000 Menschen sind betroffen. Für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung bietet das Autismuszentrum Sonnenschein seit fünf Jahren individuell zugeschnittene Therapieangebote, seit einem Jahr in einem eigenen, auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichteten Gebäude.

Daniel lernte, Spiel-Ideen von anderen Menschen aufzugreifen und imitierte sie. Er probierte viel mehr Spielsachen aus, sein Spielen wurde abwechslungsreicher. Und er lernte alleine zu spielen. Die volle Aufmerksamkeit der Mutter war nicht mehr nötig, sie konnte den Raum verlassen. Und so wurde es möglich, dass Daniel den Kindergarten besucht. Es gelang ihm immer besser, Spiele selbst zu beenden oder zuzulassen, dass diese von jemand anderen beendet werden. Er schaffte es auch, abzuwarten und Begrenzungen zu akzeptieren. Durch Bildkarten kann er sich ausdrücken, er wurde seltener aggressiv.

Der NÖGUS und die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) fördern den Betrieb des Autismuszentrums. „Es ist uns wichtig, den Kindern durch die Therapie eine chancenreiche Zukunft zu ermöglichen“, betont NÖGUS-Vorsitzender Landesrat Martin Eichtinger.

Auch Norbert Fidler, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der ÖGK in Niederösterreich, unterstreicht die Bedeutung dieses Angebots: „Das Autismuszentrum Sonnenschein ist ein absolutes Leuchtturmprojekt. Kinder mit Autismus erhalten hier genau jene Behandlung, die sie brauchen – unabhängig von der finanziellen Situation der Familie. Die Therapie startet frühzeitig, ist intensiv und qualitativ hochwertig. So werden die Kinder bestmöglich in ihrer Entwicklung und auf dem Weg zu einem eigenständigeren Leben unterstützt."