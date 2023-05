Tag der Biene: Womit Niederösterreichs Imker zu kämpfen haben

Heute, am 20. Mai, ist der „Weltbienentag“. Dieser wird seit 2018 gefeiert und ehrt unter anderem den slowenischen Pionier der modernen Imkerei Anton Janša, der an diesem Tag geboren wurde. Außerdem gilt der Tag natürlich den Bienen, die als Bestäuber für Biodiversität und Ernährungssicherheit sorgen.

In Niederösterreich erlebt die Imkerei trotz zahlreicher Herausforderungen momentan einen Aufschwung. Der Niederösterreichische Imkerverband zählt zurzeit 5.106 Mitglieder. „So viele Mitglieder wie jetzt hatten wir noch nie. Seit 2013 steigen die Zahlen immer weiter an“, freut sich Josef Niklas, Präsident des niederösterreichischen Imkerverbands. Das ist laut Niklas darauf zurückzuführen, dass sich der Imkerverband stetig für die Weiterbildung seiner Mitglieder einsetzt: „Wir bieten Ausbildungsprogramme, Vorträge und beispielsweise auch eine Ausbildung zum Wanderlehrer an. Besonders freut es uns, dass wir dadurch sehr viele junge Menschen und auch Akademikerinnen und Akademiker dazugewinnen konnten.“

Laut Landwirtschaftskammer Niederösterreich wächst das Bildungsangebot für Imkerei und Binnenwirtschaft stark. Es reicht von einer Lehre bis hin zur Meisterinnen- und Meisterausbildung. Ab dem Schuljahr 2023/24 wird zusätzlich ein eigener Berufsschullehrgang für die Bienenwirtschaft angeboten. Auch Kinder sammeln ihr erstes Wissen schon im Rahmen von „Bienen-Schulstunden“.

Druck wegen billigen Preisen

Obwohl sich immer mehr Menschen für die Imkerei interessieren, nehmen auch die Probleme weiter zu. Etwa fällt es den niederösterreichischen Imkerinnen und Imkern immer schwerer, mit der ausländischen Konkurrenz mitzuhalten. Dadurch, dass diese im Jahr mehr Honigernten haben, können sie ihre Produkte auch zu billigeren Preisen anbieten. Außerdem wird die Bienenhaltung immer schwieriger. Durch den Klimawandel und die damit verbundenen Temperaturschwankungen ist es mittlerweile eine Herausforderung, die Bienen richtig überwintern zu lassen.

Eine weitere Herausforderung ist die Insektenbekämpfung der Landwirtschaft und das damit verbundene Bienensterben. „Pflanzenschutzmittel“, also Pestizide, wirken nicht nur auf Schädlinge, sondern sind tödlich für Bienen. Denn sie stören ihre Orientierung und schwächen ihr Immunsystem. „Hier ist es wichtig, im Einklang mit der Landwirtschaft zu arbeiten und so den richtigen Zeitpunkt für das Spritzen der Pflanzen zu wählen“, erklärt Niklas. Ein Faktor, den man leider nicht gut beeinflussen könne, sei die Varroa-Milbe. Sie entwickelt und vermehrt sich in der verdeckelten Brut im Bienenstock, schwächt somit die Bienen und bringt Erreger in den Bienenstock. Die Bekämpfung dieser Milbe gestalte sich bis jetzt als eine Herausforderung.

Honigausfall durch Frost

Der Frost in Niederösterreich Anfang April hat auch die Honigernte beeinflusst. „Die Frühjahrsernte fällt komplett ins Wasser“, bedauert der Honigexperte. Nun müsse man hoffen, dass die zweite Ernte, Mitte Mai, ertragreicher ausfällt. Das könne man aber zum heutigen Stand noch nicht sagen.

Was in Zukunft auch wegfallen könnte, ist der bei den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern besonders beliebte Waldhonig. Durch den vermehrten Anbau von Mischwäldern gibt es nämlich weniger Fichten, die wichtig für die Produktion von Waldhonig sind. Ob es diesen in Zukunft noch geben wird, ist also unklar.