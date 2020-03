Hochgerechnet auf Vollzeitbeschäftigung verdienen die niederösterreichischen Frauen um 20,3% weniger als ihre Kollegen. Berücksichtigt man auch die Teilzeitbeschäftigung, so verdienen die niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen sogar um 32,2% weniger als die niederösterreichischen Arbeitnehmer.

Hohe Teilzeitquote

Die hohe Teilzeitquote bei den niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen (48,2%) liegt auch daran, dass in Niederösterreich nur jedes 5. Kind Platz in einer Kinderbetreuungseinrichtung hat, die eine Vollzeiterwerbstätigkeit ermöglicht.

Darüber hinaus übernehmen Frauen nach wie vor rund zwei Drittel der unbezahlten Haus- und Familienarbeit. „Frauen müssen im Berufsleben die gleichen Chancen und Möglichkeiten wie Männer haben. Nur so können Frauen ein selbstbestimmtes, wirtschaftlich abgesichertes Leben führen. Dazu ist ein ganzes Maßnahmenpaket notwendig“, sagt Marianne Landa, Leiterin der AK Niederösterreich-Frauenpolitik. Folgende Forderungen stehen im Mittelpunkt:

Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit: Es kommt mitunter auch vor, dass Dienstgeber den männlichen Beschäftigten mehr zahlen, als der Kollektivvertrag vorsieht, nicht aber weiblichen Beschäftigten. Frauen haben oft geringere Einstiegsgehälter, sowie Benachteiligungen bei der Anrechnung von Vordienstzeiten, Zulagen und Prämien

Einkommenstransparenz: Einkommenstransparenz ist ein wichtiges Instrument, um ungerechtfertigte Einkommensunterschiede aufzuzeigen und zu unterbinden. Hier hilft besonders das Instrument des Einkommensberichts.

Einkommensberichte sollten zukünftig schon für Unternehmen mit mind. 20 MitarbeiterInnen (statt derzeit 150) verpflichtend sein. Ein Austausch über den Einkommensbericht mit den BetriebsrätInnen sollte ebenso verpflichtend sein.

Recht auf hochwertige, leistbare Kinderbetreuung ab dem 1. Geburtstag: Um Eltern eine Vollzeitbeschäftigung zu ermöglichen, sind ein flächendeckender Ausbau qualitativ hochwertiger, leistbarer und an die tatsächlichen Arbeitszeiten angepasster Kinderbetreuung ab dem ersten Geburtstag sowie ein Rechtsanspruch auf diese notwendig.

Die Betreuungsquote für unter 3-jährige Kinder liegt in NÖ bei 24,6%. Nur jedes 5. Kind (20,7%) in Niederösterreich ist in einer Kinderbetreuungseinrichtung, die eine Vollzeiterwerbstätigkeit ermöglicht.