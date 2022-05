Gebete für Berufungen

Werbung

Am 8. Mai wird anlässlich des 59. „Weltgebetstags für geistliche Berufungen“ in Pfarren, Ordensgemeinschaften, Gebetskreisen und privaten Einrichtungen für neue Berufungen zu Priestern, Ordensfrauen und -männern gebetet. In Österreich steht der Weltgebetstag heuer unter dem Thema „Werde, wer du sein kannst“.

Gestaltungshilfen und Anleitungen

Für die inhaltliche Planung und Begleitung ist das Canisiuswerk zuständig. Dieses stellt den Pfarren auf seiner Webseite Materialien und Gestaltungshilfen, inhaltliche Anleitungen und Empfehlungen für Gottesdienste, Gebete oder Lesetipps zur Verfügung. Auch eine neue Gebetsbroschüre sowie Porträts und Zeugnisse von Menschen, die Nachfolge entschieden leben, sowie eine Vorschau auf die Termine der Priester- und Diakonenweihen 2022 sind online zugänglich. Infos gibt es unter www.canisius.at/weltgebetstag.

Wer eine geistliche Berufung spürt, kann sich in der Diözese St. Pölten an das Haus Gennesaret in Seitenstetten (P. Laurentius Resch, Mail: haus-gennesaret@kirche.at) an Regens Richard Tatzreiter (Mail: r.tatzreiter@priesterseminar.at) oder an die jeweiligen Orden wenden.