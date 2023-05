Warum ein absolutes Rauchverbot in Österreich nicht sinnvoll wäre

Ein Fünftel der Österreicherinnen und Österreicher rauchen. Obwohl der Raucheranteil unter den Erwachsenen in Österreich von 24 Prozent der täglich rauchenden Frauen und Männer im Jahr 2014 auf 21 Prozent im Jahr 2019 sank, ist er immer noch höher als in den meisten EU-Ländern.

Die Europäische Kommission hat sich im Rahmen von Europas Plan gegen den Krebs das Ziel gesetzt, bis 2040 sicherzustellen, dass weniger als fünf Prozent der Bevölkerung Tabak konsumieren. Doch warum fällt es den Menschen eigentlich so schwer mit dem Rauchen aufzuhören? Und was sind eigentlich die Alternativen?

Verständnis statt „Quit or Die“-Mentalität

„Wenn du nicht bald aufhörst zu rauchen, wirst du irgendwann daran sterben.“ Diesen Satz müssen sich Raucherinnen und Raucher nicht selten anhören. Dies ist aber laut Bernhard Rupp, dem Leiter der Abteilung Gesundheitspolitik der Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ), der falsche Zugang. „Die 'Quit or Die'-Mentalität, also 'Hör auf oder Stirb', ist der völlig falsche Zugang“, so der Experte. Wenn es Menschen schwer fällt, mit etwas aufzuhören, hilft es ihnen nicht, sie vor zwei Extreme zu stellen.

„Nichtrauchen ist der Goldstandard jeder Suchttherapie. Für Personen, die das Rauchen nicht aufgeben können oder wollen, müssen unterstützende, schadensmindernde Angebote in annehmbarer Form angeboten werden“, betont er hingegen. Diese kann man etwa in Selbsthilfegruppen oder im Gespräch mit ärztlichem Fachpersonal oder Expertinnen und Experten finden. „Wichtig ist auch soziale Stabilität“, betont Rupp. Rauchen bedeutet für viele Menschen etwas Positives. Haben sie aber sonst in ihrem Leben wenig Stabilität und positive Ereignisse, greifen sie dementsprechend öfter auf die Zigarette zurück.

Aus einer Publikation aus dem Jahr 2022 zum Thema "Tabak‐ und Nikotinkonsum" geht unter anderem heraus, dass 36 Prozent der Rauchenden bereits erfolglos versucht haben, damit aufzuhören. Foto: Gesundheit Österreich GmbH

Verbote sind keine langfristige Lösung

„Wenn die Geschichte der Menschheit eines gezeigt hat, dann ist es, dass die Bevölkerung nie gut auf Verbote reagiert hat“, sagt Rupp. Das beste Beispiel sei etwa die Prohibition in Amerika in den 1920er Jahren. Damals wurde der Konsum und die Herstellung von Alkohol flächendeckend verboten. Durch das Verbot nahm jedoch die illegale Produktion stark zu, die Kriminalität wuchs an und es kam zu vermehrten gesundheitlichen Schäden, da viele ihren Schnaps selbst brauten.

Schaut man sich das ganze beim Thema Rauchen an, verweist der Experte auf Neuseeland als ein aktuell gutes Beispiel. Die neuseeländische Regierung habe sich als Ziel gesetzt, den Inselstaat nach und nach rauchfrei zu machen. So ist es nun Menschen, die nach dem 1. Jänner 2009 geboren wurden, untersagt, jemals eine Zigarette zu kaufen. Doch wäre so ein Verbot auch in Österreich sinnvoll? Nein, so ist sich Bernhard Rupp sicher: „Die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass Verbote oft eher das Gegenteil bewirken. In Neuseeland funktioniert so etwas gut, da es ein Inselstaat ist und so der illegale Import niedrig gehalten werden kann. In Österreich wäre so etwas schwierig, da in allen Nachbarländern das Rauchen noch erlaubt ist.“

E-Zigaretten und Snus als Alternative zur herkömmlichen Zigarette

Wer nun aber seinen Zigaretten-Konsum minimieren möchte, aber noch nicht vollständig auf Nikotin verzichten kann, hat laut dem Experten mittlerweile viele Alternativlösungen. „Neben Nikotinpflastern und Spritzen gibt es heutzutage viele andere Möglichkeiten, weniger herkömmliche Zigaretten zu rauchen. Snus, also kleine Tabakbeutel oder E-Zigaretten enthalten zwar auch viel Nikotin und sind daher natürlich nicht gesund. Der Vorteil ist aber, dass diese keinen lungenschädlichen Teer enthalten. Denn dieser bringt die Leute um“, so Rupp.

Er betont außerdem, dass Ärztinnen und Ärzte gut über Alternativprodukte informiert sein sollten, um genügend Auskunft geben zu können. „Allgemein müssen wir aber in Österreich weg von der 'Nur ein Nichtraucher ist ein guter Mensch'-Mentalität“, sagt der Experte abschließend.