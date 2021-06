Kellergassenführerin Ilse Gritsch hat speziell zum „Welttag der Großeltern“, den Papst Franziskus heuer erstmals ausgerufen hat, etwas Neues in ihr Programm aufgenommen: eine Führung durch die sogenannte „Königliche Kellergasse“ von Dürnleis speziell für Großeltern und ihre Enkelkinder. Bei der Tour, die unter dem Motto „Auf den Spuren von Kardinal König“ steht, der hier früher immer wieder zu Gast war, gibt es sowohl für die Omas und Opas als auch für die Enkerl eine Menge zu entdecken. Geschichten über Presshäuser, Keller leben und Wein begleiten den aktiven Rundgang.

„Wir verkosten auch Traubensaft und Wein und erfahren vom ,Köllamaun‘, wie eine Baumpresse funktioniert“, so Gritsch. Für die Kinder gibt es eine Rätselrallye: Bei sieben Stationen können Rätsel geknackt und Punkte gesammelt werden. Begleitet wird die Führung von der Dichterin des Weinlandes Elisabeth Schöffl-Pöll, die Märchen aus dem „100-jährigen bunten Buch“ liest. Bei der „Dialekt-Plauderei“ geht es dann um alte Begriffe, die die Großeltern von früher kennen. Den Abschluss findet die Kellergassen-Führung bei einem Heurigen.

Der „Welttag der Großeltern“ soll in Zukunft immer am vierten Juli-Sonntag – zeitnahe zum liturgischen Gedenktag für Joachim und Anna, die Großeltern Jesu – begangen werden. Der Termin für die Tour „Königliche Kellergasse Dürnleis“ ist am Sonntag, 25. Juli, um 15 Uhr. Info und Anmeldung unter 0664/73313306.