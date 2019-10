Der 4. Oktober ist der Ehrentag von Bello, Garfield und Co. Der Welttierschutz-Tag soll genutzt werden, um auf drängende Probleme im Tierschutz hinzuweisen und auf das durch den Menschen versuchte Tierleid aufmerksam zu machen.

Ihrem Ruf, die besten Freunde des Menschen zu sein, werden Tiere gerecht - auch in Niederösterreich. Die Lieblingshaustiere bleiben Hunde und Katzen, aber auch Nagetiere oder Reptilien werden gerne zuhause gehalten. "Bei Katzen und Hunden funktioniert das problemlos", weiß Tierärztekammer-Landespräsident Heinz Heistinger. Anderen tierischen Mitbewohnern geht es nicht immer blendend, beobachtet er.

Besonders gefährdet sind Bartagamen, Geckos und Co. "Ein Reptil hat nicht so einen hohen Kuschelfaktor", schmunzelt der Tierärztekammer-Präsident. Das führe dazu, dass ihre Besitzer häufig schon nach kurzer Zeit das Interesse an ihnen verlieren. "Die Tierärzte beobachten immer wieder, dass Reptilien verwahrlosen - wegen falscher Haltung oder falscher Ernährung", berichtet Heistinger.

Verwahrloste Tiere sollten der Behörde gemeldet werden. Dann macht sich der Amtstierarzt ein Bild, ehe sich ein Tierarzt vor Ort um die Versorgung und medizinische Behandlung des tierischen Patienten kümmert. "Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass es auch in unserer Branche einen Mangel am Land gibt", betont Heistinger, dass nicht nur praktische Ärzte fehlen. "Das liegt auch daran, dass man als Tierarzt als Unternehmer arbeitet, das ist nicht immer leicht", weiß Heistinger.