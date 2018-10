Übelkeit, Durchfall, Blähungen – Essen verträgt nicht jeder gleich gut. Neben Allergien gibt es auch Intoleranzen. Wie zum Beispiel: „Die sogenannte Histaminintoleranz ist eine häufige Stoffwechselerkrankung“, so der Internist Wolfgang Schnedl bei einer Veranstaltung von Sciotec in Tulln.

Dabei ist ein Enzym, das zur Verdauung von Histamin benötigt wird, nicht oder zu wenig vorhanden. Dadurch wird Histamin verzögert abgebaut, sammelt sich im Körper und sorgt beispielsweise für Blähbauch, Übelkeit, Kopfschmerzen, Nesselausschlag, Herzklopfen, Asthma und vieles mehr.

Viel Histamin können etwa aufgewärmte Speisen, Paradeiser, Spinat, Sauerkraut, Alkohol, lange gereifter Käse und vieles mehr enthalten. Aber auch Medikamente können derartige Probleme verursachen.

Was man tun kann?

„Eine histaminfreie Ernährung ist eine Herausforderung, aber machbar“, so Schnedl bei Sciotec. Hier übrigens beschäftigt man sich schon seit vielen Jahren mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten, entwickelt und produziert Nahrungsergänzungsmittel. Wie zum Beispiel ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke bei Histaminintoleranz. Ziel ist es, das Enzym zu ergänzen, das der Körper zum Abbau von Histamin benötigt. Damit man auch einmal abseits seiner histaminfreien Diät, beispielsweise einer Essenseinladung von Freunden, zusagen kann.

Histaminintoleranz kann übrigens auch mit anderen Magen-Darm-Problemen auftreten. Zum Beispiel kann es Kombinationen mit Laktose- oder Fruktosemalabsorption geben.

Vorsicht vor süßem Obst

Fruchtzucker kann in zwei Formen nicht vertragen werden, erläutert Harald Vogelsang, Gastroenterologe an der Med-Uni Wien, in Tulln: die erbliche Fruktoseintoleranz, die selten ist, bereits im Kindesalter auftritt und zu schweren Schäden führen kann, und die Fruktosemalabsorption. Diese Variante ist wesentlich häufiger, über 30 Prozent der Bevölkerung könnten betroffen sein.

Dabei gibt es Probleme beim Transportsystem, Fruchtzucker wird nicht im Dünndarm aufgenommen (Absorption), sondern gelangt in den Dickdarm, wo Bakterien ihn zu Stoffen, wie Kohlendioxid, Wasserstoff, kurzkettigen Fettsäuren usw., abbauen, was wiederum zu Darmgeräuschen, Blähungen, Blähbauch, Bauchkrämpfen, Übelkeit und Durchfall führen kann.

Ob man betroffen ist, lässt sich mit einem Atemtest herausfinden. Dabei wird Wasser mit Fruktose getrunken. „Steigt der Wasserstoff in der Ausatemluft an, weiß man, dass der Mensch Fruktose nicht verdauen kann.“

Was man tun kann?

Fruchtzuckerreiche Äpfel, Birnen, Mangos, Weintrauben, Zwetschken und Produkte daraus sowie Honig und Maissirup meiden! Apropos, seit vergangenen Herbst wurde in der EU die Quotenregelung für Isoglukose (High Fructose Corn Syrup, Maissirup) aufgehoben. Dadurch kann diese Mischung, die meist mehr Fruchtzucker enthält, mehr bei Nahrungsmitteln eingesetzt werden. Das Problem: Fruchtzucker ist sehr süß, das Sättigungsgefühl aber nicht sehr ausgeprägt. Damit ist die Gefahr für Übergewicht groß.

Übrigens: Fruktose und Glukose gemeinsam können im Darm gut aufgenommen werden. Theoretisch könnte man daher auch mehr Glukose zu sich nehmen. Zum Ausgleich. Das aber würde mehr Zucker und damit mehr Kalorien bedeuten.

Ein Medizinprodukt bewerkstelligt ein ausgeglichenes Verhältnis von Fruktose und Glukose mithilfe eines Enzyms.