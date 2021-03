Es begann in den 80er Jahren in den USA: Der krebskranke siebenjährige Chris hatte sich gewünscht, einen Tag lang Polizist sein zu dürfen. Seine Mutter und zwei Polizisten ermöglichten diesen Wunsch und wollten fortan auch anderen schwerkranken Kindern Herzenswünsche erfüllen.

Die Make-A-Wish-Foundation war geboren, seit 1997 ist die Organisation auch in Österreich aktiv. Schwerstkranke Kinder zwischen drei und 18 Jahren dürfen ihre Wünsche dort deponieren. Ehrenamtliche Wunscherfüller bemühen sich, dass die großen Träume der kleinen Kranken wahr werden. Das kann ein Treffen mit einer berühmten Person sein, ein Ausflug an einen schönen Ort, ein Rollstuhl … Grenzen gibt es kaum.

Auch in Österreich ist Make-A-Wish vertreten, 73 Wunscherfüller gibt es in der „Region Ost“, in der Wien, NÖ und das Burgenland zusammengefasst sind. Zwischen 50 und 60 Wünsche erfüllen sie pro Jahr.

Eurodisney-Reise ist häufigster Wunsch

„Der Wunsch, der am häufigsten geäußert wird, ist eine Reise nach Paris zu Eurodisney“, sagt Susanne Paar von Make-A-Wish. Dabei wird den Kindern und zwei Begleitpersonen die Reise bezahlt – wenn es nach Übersee geht, wird die Reise für eine zusätzliche Person finanziert.

Aber es sind nicht immer Reisen: Die 13-jährige Fatima aus dem Bezirk Melk beispielsweise, sie leidet an einer schweren Erbkrankheit, wünschte sich einen rosafarbenen Laptop. Finanziert wurde der aus Spendengeldern, die von Privatpersonen, aber auch Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.

Rund 1.500 Wünsche wurden seit der Gründung von Make-A-Wish in Österreich erfüllt; nachdem es um schwerkranke Kinder geht, wird die Wunscherfüllung immer mit dem behandelnden Arzt abgestimmt.

In Österreich gibt es vier Teilzeitmitarbeiter der Organisation, viele Ehrenamtliche in allen Bundesländern kümmern sich um die Belange der Wunschkinder. Und scheuen keine Mühe, ihre kranken Schützlinge richtig glücklich zu machen.