Olympiade für Schüler

46 eingereichte Essays und 49 Fotos — die „Theolympia“, also die „Olympiade des Religionsunterrichts“, animierte in diesem Jahr so viele Schüler wie noch nie zum Mitmachen. Thema war „Sprengkraft Hoffnung“. Warum es sich lohnt, inmitten von Krisenzeiten zu hoffen und welche Rolle die Religion dabei spielt, beschäftigte die Jugendlichen dabei ebenso wie die praktische, politische Dimension von Hoffnung.

Den besten Essay in der Diözese St. Pölten schrieb Katharina Neugschwandtner aus dem BG/BRG Zwettl mit dem Titel „Meine Hoffnung: Gott“. Die weiteren Plätze belegten Leonie Holzer (HLUW Yspertal, „Hoffnung vs Miseren“) und Assunta Moser (Stiftsgymnasium Seitenstetten, „Kindliche Hoffnung“). Letztere gelang auch der Einzug in den Bundes-Wettbewerb unter die besten 12 Essays Österreichs.

Bei den eingereichten Fotos schaffte es ebenfalls ein Schüler aus der Diözese St. Pölten unter die Finalisten: Vladimir Jovanovic vom Design Kolleg St. Pölten. Sein Foto ist unter www.theolympia.at zu sehen. Prämiert wurden am 12. Mai im Bildungshaus St. Hippolyt auch die Sieger der Postcard-Challenge.