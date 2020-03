1888 wurde das Diözesanmuseum St. Pölten als erstes kirchliches Museum Österreichs eröffnet. Nach mehrmonatiger Umbauphase und einer Neukonzeption wird es Mitte Mai mit der Sonderausstellung „Himmlische Seelen. Knöcherne Juwelen“ unter der Führung der neuen Direktorin Barbara Taubinger wieder eröffnet. Im Mittelpunkt der Sonderschau steht die Auseinandersetzung mit Reliquien und deren Verehrung.

Stattfinden wird die Schau dann nicht im Diözesanmuseum, sondern im „MUSEUM AM DOM“ St. Pölten. Die Gründe für die Umbenennung seien vielfältig, betont Bischof Alois Schwarz. Einerseits werde dadurch sowohl der kirchliche Museumsauftrag als auch die örtlich-städtische Positionierung deutlich. Andererseits erlaube die neue Bezeichnung ein breiter verstandenes Museumskonzept, erklärt Schwarz: „Aus unserem kirchlichen Sendungsauftrag heraus hat ein Museum einen pastoralen, seelsorgerischen Aspekt. Wir wollen als Kirche in der Gegenwart für die Gegenwart wirken, wir wollen im Dialog und relevant sein.“

Taubinger betont, dass das Museum mit den kunsthistorisch reichen Beständen aus den Pfarren sowie dem umfangreichen Sammlungsbestand in St. Pölten über wertvolle Grundlagen verfüge. Das Wort „diözesan“ grenze allerdings massiv ein, was kuratiert, gezeigt und verbunden werden könne: „Die neue Bezeichnung zeigt markanter, dass wir ein kirchliches, kunsthistorisches, diözesan verankertes und mit klarem Gründungsauftrag ausgestattetes Haus direkt im Zentrum der Domstadt sind.“

Zugang erfolgt künftig vom Domplatz aus

Neu sind nicht nur Name und Konzeption des Museums, neu ist auch der Zugang. Kam man früher über Brunnenhof und Kreuzgang in das Museum, erfolgt nach der Wiedereröffnung der Zugang über den neuen barrierefreien Eingangsbereich am Domplatz. Von dort geht es an der Kerens-Bibliothek vorbei in die Räumlichkeiten des Museums. Das „MUSEUM AM DOM“ werde so sichtbarer und ein kultureller Knotenpunkt im reichen Kulturleben der aufstrebenden Landeshauptstadt, streicht Taubinger hervor. Die baulichen Adaptierungen sind damit noch nicht abgeschlossen: Neben dem laufenden Betrieb beginnt die Neuadaptierung der ständigen Sammlung, die bisher als Dauerausstellung gezeigt wurde.

Generell sieht Taubinger die Kernaufgabe des „MUSEUMS AM DOM“ darin, sakrale Inhalte kulturell zu vermitteln. Zugleich soll das Museum zum Zentrum für den Dialog mit dem breiten Publikum, aber auch für die städtischen, niederösterreichischen und internationalen Kulturschaffenden werden: „Wir leben in einer europäischen Boomtown und wir sind am Domplatz mittendrin.“ Aufgabe des „MUSEUMS AM DOM“ sei es, den Blick auf die sakrale Kunst und das große Erbe christlichen Kulturlebens zu lenken.