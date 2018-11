Der „Weihnachtsball für Kinder“ für sozial bedürftige 6 bis 12 jährige ist bereits zu einem Fixpunkt in der Weihnachtszeit geworden. Heuer lautet das Motto „Schneewittchen rettet Weihnachten“ rund um diesen Titel spannen sich die Geschichten und Showeinlagen. Außerdem wird aus Anlass des 200-jährigen Jubiläums von „Stille Nacht“, das berühmteste Weihnachtslied der Welt, in die vorweihnachtliche Performance miteinbezogen. Jahr für Jahr erwarten Kinder eine fulminante Show und können sich über vollgepackte Geschenkesackerl freuen.

Hinter dem stimmungsvollem Weihnachtsevent stehen zahlreiche kleine und große heimische Unternehmen, die sich dieses besondere Anliegen zu Herzen nehmen und entweder finanziell, mit Sachspenden oder mit ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützen. So arbeiten Jahr für Jahr zahlreiche engagierte Menschen daran, Hunderten Kindern eine Freude zu bereiten und ihnen ein Funkeln in die Augen zu zaubern. Auch namhafte Persönlichkeiten aus Film, Sport, Theater, Wirtschaft und Politik treffen sich traditionellerweise in der Wiener Hofburg um gemeinsam jene Kinder zu unterstützen. Das professionelle Niveau, die hochkarätige Künstlerbesetzung sowie die unentgeltliche Teilnahme aller Kindereinrichtungen machen den Ball zu einem einzigartigen Gesamterlebnis, das es so nur einmal gibt.

Anmeldung noch bis 25. November

Neben einer Reihe von Institutionen, die bereits direkt im Anschluss an den vorjährigen Weihnachtsball ihre Plätze für 2018 reserviert haben, läuft die allgemeine Anmeldung für weitere Einrichtungen noch bis 25. November. „Eine rasche Zusage zahlt sich aus, denn wir sind von Jahr für Jahr früher ausgebucht“, freut sich Vereinsobmann Alexander Betanishvili.

Ausschließlich für soziale Kindereinrichtungen bzw. Organisationen

Per E-Mail an: office@efl.eu.com

Energy for Life – Social Foundation, Aegidigasse 20/7, 1060 Wien

Datum: Mittwoch, 12. Dezember 2018

Uhrzeit: Beginn um 15:00 Uhr

Ort: Wiener Hofburg, 1010 Wien