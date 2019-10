EU: Gratis-Hotspots für 52 NÖ Gemeinden .

Im Rahmen der Initiative „WiFi4EU“ unterstützt die Europäische Kommission Gemeinden bei der Errichtung von kostenlosen WiFi-Hotspots in öffentlichen Räumen. 780.000 Euro an Digital-Förderung gehen an Gemeinden in NÖ.