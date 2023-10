NÖ zu Fuß erkunden: Schöne Wanderungen durchs herbstliche Land

Ob Tagesausflug in der Heimatregion, Urlaub an einem Platz in NÖ, den man noch nicht wirklich kennt, oder ein Abendspaziergang nach dem Arbeitstag. Niederösterreichs Regionen, die sich zum Teil stark voneinander unterscheiden, haben auch eine Vielzahl an Spazier- und Wanderwegen zu bieten. Das schätzen sowohl die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher selbst als auch aus- und inländische Gäste, die ihren Urlaub in einer der sechs NÖ Tourismusregionen verbringen. 64 Prozent der Gäste, die ihren Urlaub in NÖ verbrachten, gaben im Rahmen der T-Mona- Gästebefragung im Sommer 2022 Wandern als ihre liebste Aktivität an.

Aber auch der Herbst ist aufgrund der angenehmen Temperaturen und der bunten Verfärbungen in den Wäldern das perfekte Wandermonat. Alle sechs Tourismusregionen des Landes, nämlich das Waldviertel, das Weinviertel, das Mostviertel, die Region Donau Niederösterreich, der Wienerwald und die Wiener Alpen, bieten dutzende Möglichkeiten für eine ausgedehnte Herbstwanderung. Die NÖN hat eine Auswahl an beliebten Wanderungen in den sechs Tourismusregionen des Landes zusammengestellt.

Herbstwandern im Waldviertel

Der Nebelsteiner Erlebniswanderweg: Der Rundwanderweg ist elf Kilometer lang und führt über den Gipfel des 1.017 Meter hohen Nebelsteins (Gemeinde Moorbad Harbach, Bezirk Gmünd). Auf den 400 Höhenmetern, die es im Laufe der Wanderung zu erklimmen gilt, warten sechs Erlebnisstationen, die für ein abwechslungsreiches Wandererlebnis sorgen. Ein anspruchsvolles, aber dennoch familienfreundliches Ausflugsziel.

Der Rundwanderweg ist elf Kilometer lang und führt über den Gipfel des 1.017 Meter hohen Nebelsteins (Gemeinde Moorbad Harbach, Bezirk Gmünd). Auf den 400 Höhenmetern, die es im Laufe der Wanderung zu erklimmen gilt, warten sechs Erlebnisstationen, die für ein abwechslungsreiches Wandererlebnis sorgen. Ein anspruchsvolles, aber dennoch familienfreundliches Ausflugsziel. Zwettler Bierweg: Die rund neun Kilometer lange Strecke startet bei der Privatbrauerei Zwettl. Der Wanderweg führt durch Wald und Wiesen und verläuft Teilweise vorbei am Kamp. Aus diesem Grund ist die Strecke bei Hundebesitzerinnen und -besitzern besonders beliebt.

Herbstwandern im Weinviertel

Rund um die Burgruine Falkenstein (Bezirk Mistelbach) gibt es zahlreiche Rundwanderwege. Wer nicht allzu viel Zeit hat, kann etwa die rund vier Kilometer lange Rundwanderung vom Rathaus Falkenstein aus unternehmen.

(Bezirk Mistelbach) gibt es zahlreiche Rundwanderwege. Wer nicht allzu viel Zeit hat, kann etwa die rund vier Kilometer lange Rundwanderung vom Rathaus Falkenstein aus unternehmen. „3-Schwestern-Weg“: Auch diese Route bringt einen in die Weinviertel-Gemeinde Falkenstein. Die 23 Kilometer lange Tour führt von Kellergasse zu Kellergasse und umfasst die drei Weinorte Falkenstein, Poysdorf und Herrnbaumgarten. Start ist entweder das Vino Versum in Poysdorf, das Nonseum in Herrnbaumgarten oder das Gemeindeamt in Falkenstein. Natürlich darf ein Besuch beim Heurigen nicht fehlen.

Die Ötschergräben im Mostviertel werden auch als der "Grand Canyon" Niederösterreichs bezeichnet. Foto: Lisa Röhrer

Herbstwandern im Mostviertel

Hier dürfen natürlich die Ötschergräben nicht auf der Liste der beliebtesten Wandertouren fehlen. Eine mögliche, oft gewählte Route ist jene vom Naturparkzentrum Ötscher-Basis (Bezirk Scheibbs), zum Kraftwerk Wienerbruck, weiter zum Ötscherhias und zur Erlaufklause. Hat man sein Auto bei der Ötscher-Basis geparkt, kann man mit der Mariazellerbahn zurück zum Startpunkt.

nicht auf der Liste der beliebtesten Wandertouren fehlen. Eine mögliche, oft gewählte Route ist jene vom Naturparkzentrum Ötscher-Basis (Bezirk Scheibbs), zum Kraftwerk Wienerbruck, weiter zum Ötscherhias und zur Erlaufklause. Hat man sein Auto bei der Ötscher-Basis geparkt, kann man mit der Mariazellerbahn zurück zum Startpunkt. Im Mostviertel gibt es allerdings nicht nur Gräben, sondern auch Berge. Der 1.808 Meter hohe Hochkar (Göstling, Bezirk Scheibbs)hat viele unterschiedliche Wanderungen zu bieten. Eine Möglichkeit ist diese 13,5 Kilometer lange Wanderung: Hochkar - Ringkogel - Schwarzalm - Hochreit.

Herbstwandern in der Region Donau Niederösterreich

Der 4,5 Kilometer lange Marillenweg in Krems-Angern ist ein Rundwanderweg für die ganze Familie. Er führt durch alte Marillengärten inklusive Infostationen zur beliebten Frucht. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit zur Verkostung. Start- und Endpunkt ist der Weinhof Aufreiter.

in Krems-Angern ist ein Rundwanderweg für die ganze Familie. Er führt durch alte Marillengärten inklusive Infostationen zur beliebten Frucht. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit zur Verkostung. Start- und Endpunkt ist der Weinhof Aufreiter. Etappen der „VIA.CARNUNTUM“: Insgesamt fünf Wanderwege führen in die Region Römerland Carnuntum zwischen Wien und Bratislava. Die „VIA.CARNUNTUM“ ist insgesamt 70 Kilometer lang. Für einen Familienausflug auf den Spuren der alten Römer eignen sich die fünf bis 12 Kilometer langen Runden.

Die elfte Etappe des Wiener-Alpenbogen-Weges führt Wanderer auf die Rax. Foto: Niederösterreich Werbung/ Franziska Consolati

Herbstwandern im Wienerwald

Rundwanderung Hagenbachklamm: Die 4,5 Stunden lange Wanderung durch die Klamm startet am Bahnhof in St. Andrä/Wördern (Bezirk Tulln). Obwohl die Tour nicht zu den kürzesten gehört, bietet sie ein abwechslungsreiches Erlebnis für Familien. Der gut befestigte Weg durch die Hagenbachklamm ist allerdings nicht kinderwagentauglich.

Die 4,5 Stunden lange Wanderung durch die Klamm startet am Bahnhof in St. Andrä/Wördern (Bezirk Tulln). Obwohl die Tour nicht zu den kürzesten gehört, bietet sie ein abwechslungsreiches Erlebnis für Familien. Der gut befestigte Weg durch die Hagenbachklamm ist allerdings nicht kinderwagentauglich. Der 1. Wiener Wasserleitungswanderweg: Ausgehend vom Thermalbad Bad Vöslau (Bezirk Baden) führt der Wanderweg direkt an der Leitungstrasse 1. Wiener Hochquellenleitung vorbei. Mit rund 16 Kilometern und nur ca. 100 Höhenmetern ist der Wanderweg größtenteils flach und gut begehbar.

Herbstwandern in der Region Wiener Alpen

Der Wiener-Alpenbogen-Weg : Für Fans von Weitwanderungen ist dieser Weg mitten durch die Region Wiener Alpen ein Muss. Der Weitwanderweg ist 300 Kilometer lang und umfasst 19 Etappen und 21 regionalen Routen. Wer den durchgehend beschilderten Weg zur Gänze gehen möchte, beginnt in Wiener Neustadt und kommt um viele Erfahrungen reicher in Bad Fischau-Brunn an. Natürlich kann man sich nur für einzelne Etappen des Weges entscheiden.

: Für Fans von Weitwanderungen ist dieser Weg mitten durch die Region Wiener Alpen ein Muss. Der Weitwanderweg ist 300 Kilometer lang und umfasst 19 Etappen und 21 regionalen Routen. Wer den durchgehend beschilderten Weg zur Gänze gehen möchte, beginnt in Wiener Neustadt und kommt um viele Erfahrungen reicher in Bad Fischau-Brunn an. Natürlich kann man sich nur für einzelne Etappen des Weges entscheiden. Wandern am Hochschneeberg: Wer einen Familienausflug auf den Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) plant, darf statt zu wandern auch mit der Salamanderbahn auf den Berg fahren. Dort gibt es eine eineinhalbstündige Wanderung für alle, die den Ausblick von oben genießen möchten.

Weitere Informationen zu Niederösterreichs Regionen und dem Angebot an Wanderrouten gibt es hier.