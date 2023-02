Naher Osten: Perspektiven der Zukunft

Werbung

Wie erleben die jungen Menschen aus dem Nahen Osten die politische, ökonomische, gesellschaftliche und kirchliche Situation in ihrer Heimat, was würden sie gerne ändern und wie? Um diese Fragen ging es bei einem Workshop im St. Pöltner Bildungshaus St. Hippolyt. Die Stiftung Pro Oriente hatte dazu 25 junge Christen aus Ägypten, dem Irak, Jordanien, dem Libanon, Syrien und Palästina nach Österreich eingeladen. Diese gehören der katholischen, orientalischen, evangelischen und orthodoxen Kirche an.

Was beim Workshop in St. Pölten deutlich wurde: Die Jugend hat zu wenig Möglichkeiten, das kirchliche Leben mitzugestalten oder mitzuentscheiden. Ein weiteres länder- und kirchenübergreifendes Thema war die Rolle der Frauen in Kirche und Gesellschaft.

Auch Begegnungen mit jungen Christen aus NÖ oder mit Bischofsvikar P. Patrick Schöder standen am Programm. Die jungen Christen besuchten auch Wien und waren bei Kardinal Schönborn.