Rein in den grünen Schutzanzug und in die Einwegüberzieher für die Schuhe! „Das muss sein, ohne Ausnahme. Denn nur durch konsequente Hygiene kann man das Einschleppen und die Übertragung von Krankheiten verhindern“, erklärt Christoph Heiß. Er ist Bauer und hat sich, wie schon sein Vater Karl zuvor, in Anzing, einer Katastralgemeinde von Würmla, auf die Zucht, Aufzucht und Mast von Schweinen spezialisiert.

Im Abferkelstall: Hunger und Durst sind groß bei den zwei Wochen alten Ferkeln, die 28 Tage bei der Mutter bleiben dürfen und dann in den Aufzuchtstall kommen. | Marschik

100 Muttersauen der Rasse Edelschwein, gekreuzt mit Landrasse, werden hier am Hof vor den Toren von St. Pölten gehalten. Der einzige Mann unter den vielen Schweinedamen ist

„Petzi“, ein stattlicher Eber mit rund 200 Kilogramm der Rasse Pietrain. „Durch diese Kreuzung wirken sich die guten Eigenschaften von drei Rassen auf die Fleischqualität aus. So ist das Fleisch aufgrund seiner leichten Fettmaserung mager, aber trotzdem saftig“, erklärt Christoph Heiß auf dem Weg vom Wartestall, in dem die Muttersauen ihre Zeit bis zur Geburt verbringen, in den Abferkelstall. Auf der „Geburtenstation“ am Bauernhof werfen – dabei hilft meist Seniorbäuerin Marie Luise mit viel Gefühl, Geschick und Routine – und säugen die Mutter sauen ihren Nachwuchs. Jedes Schwein befindet sich für vier Wochen in einem separaten Ferkelschutzkorb. „Diese Haltung muss sein, um die kleinen Ferkel davor zu schützen, von der Muttersau erdrückt zu werden“, so Heiß.

Hier im Stall gibt es zwei Klima-Zonen: Während es nämlich die Muttersauen angenehm kühl wollen, schätzen die Ferkel die Wärme, so um die 30 Grad. Und deshalb ziehen sie sich, wenn sie nicht gerade gierig an den Zitzen der Mutter Milch saugen, in ihre Ferkelnester unter die wärmenden Infrarotlampen zurück. Was noch auffällt? Hier im Stall gibt es keine Hektik. „Enorm wichtig für eine erfolgreiche Zucht ist die Ruhe“, bestätigt auch die Seniorbäuerin. Nach 28 Tagen werden die Ferkel schließlich von der Muttersau getrennt und kommen in den Aufzuchtstall, danach, mit zirka 30 Kilogramm, in den Maststall, bis sie 120 Kilogramm schwer sind und somit das ideale Gewicht für die Schlachtung haben.

Beschäftigungsmaterial muss laut AMA in den Ställen sein und ist bei den Schweinen beliebt. | Erich Marschik

2010 wurden diese beiden Ställe, ausgestattet mit modernster Technik, neu gebaut, seit 2010 arbeitet die Bauernfamilie auch nach den Richtlinien des AMA-Gütesiegels. „Die Kontrollen sind genau und streng, und das ist gut so. Dadurch wird die Glaubwürdigkeit des Gütesiegels gestärkt und die Vermarktung gesichert“, ist Christoph Heiß überzeugt.

Es ist Nachmittag, und der zweite Kontrollgang des Tages durch die Schweineställe steht für den Bauern am Programm. „Dabei erkenne ich sofort, wenn mit einem Schwein etwas nicht stimmt. Die Tierkontrollen, die Hygiene und ein angenehmes Stallklima mit Beschäftigungsmaterial zum Spielen, passender Temperatur und viel Licht sowie bestes Futter sind das Um und Auf für eine problemlose Zucht, Aufzucht und Mast“, sagt Heiß zum Schluss. Dann geht er in den Aufzuchtstall, wo er von den offensichtlich zufriedenen Schweinen freudig empfangen wird.