Über 65.000 Teilnehmer, die Initiative "Fridays for Future" zählte gar 150.000, gingen im ganzen Land auf die Straße - viele davon auch in Niederösterreich.

"Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!" Riefen die drei Demonstrationszüge, die heute, Freitag, allein in Wien für den Klimaschutz unterwegs waren. 80.000 seien es in der Bundeshauptstadt gewesen, laut Exekutive 30.000 vor allem jugendliche Demonstranten, die am letzten Tag der internationalen Klimaschutzwoche unter dem Namen "Earth Strike" auf die Straße gingen.

Mehr als 65.000 Teilnehmer

In ganz Österreich waren es offiziell mehr als 65.000 Teilnehmer, laut "Fridays For Future" sogar 150.000. Unterstützt wurden die Demonstrationen in Österreich von bis zu 80 Organisationen, Amnesty International etwa, das Rote Kreuz, die großen Religionsgemeinschaften und viele Umwelt-NGOs.

Demonstriert wurde aber nicht nur in (Nieder-)Österreich. Laut Klimaaktivistin Greta Thunberg habe es im Rahmen der "Week for Future" bisher 6.383 Aktionen in 170 Ländern gegeben.

