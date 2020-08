Wie wird es weitergehen? Diese Frage stellen sich in der Coronakrise immer mehr Menschen. Der Aufsichtsratvorsitzende der Kultur.Region.Niederösterreich, Niederösterreichs Ex- Landeshauptmann Erwin Pröll, hat auf der Suche nach Antworten dafür Persönlichkeiten gebeten, ihre Gedanken niederzuschreiben, zu ordnen und neue Ideen und Positionen zu formulieren. Herausgekommen ist das Buch „Zukunft ist jetzt – Persönlichkeiten denken quer“, das in der Vorwoche in Atzenbrugg präsentiert wurde.

Von den 32 angesprochenen prominenten Autorinnen und Autoren haben 29 zugesagt. Und die hatten einiges zu schreiben bzw. zu sagen, wie auch bei der Buchpräsentation deutlich wurde. So räumte Prälat Maximilian Fürnsinn kritisch ein, dass auch die Kirche in der Krise entschiedener handeln hätte müssen. „Wir haben Kirchen gesperrt und einiges versäumt“, betonte Fürnsinn. Jetzt aber würden sich auch neue Chancen ergeben. Auch die zweifache Ski-Olympiasiegerin Petra Kronberger legte in ihrem Beitrag den Fokus auf Religion und Spiritualität. Um die Angst zu besiegen, sei es wichtig, wieder mehr über den Tod zu reden, der so selbstverständlich zum Leben dazugehöre.

Buch hat Erwartungen übertroffen

Über einen neuen Blick aufs Land und die Möglichkeit, Naheliegendes kennenzulernen, sprach Michael Schottenberg: „Ich war bisher öfter im Vietnam als in Vorarlberg“, erklärte der Schauspieler, Regisseur und Autor. Mit ihm verewigten sich in dem Buch unter anderem auch Miguel Herz-Kestranek, Ernst Gelegs (der die Präsentation moderierte), Franz Viehböck, Eva Rossmann, Nina Blum, Tristan Horx, Danielle Spera, Herbert Lackner, Christoph Badelt und viele mehr. Dieses „Kaleidoskop an Blickwinkeln“, das im Kral-Verlag erschienen ist, hat die Erwartungen von Erwin Pröll jedenfalls übertroffen. Dass man in Zukunft vieles neu denken müsse, betonte bei der Präsentation auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Zusammenstehen und zusammenhelfen wird in Zukunft sehr wichtig sein.“