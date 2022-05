Landeshauptfrau lädt Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenräte ein

Werbung

"Gerade in den Jahren der Pandemie waren Sie es, die unter den schwierigen Umständen für die Glaubensgemeinschaft da waren und sie weitergetragen haben", dankt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner tausenden Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern, die sich in ihren Pfarren engagieren. Der freiwillige Dienst sei eine besondere Stärke unseres Bundeslandes.

Ein Blick auf das Weltgeschehen lasse aber erkennen, dass die Zeiten herausfordernd bleiben. "Ich darf daher weiterhin auf ihre bewährte Unterstützung zählen, wenn es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt geht", so Mikl-Leitner abschließend in ihrem Brief.

Als Dank für die "verdienstvolle Tätigkeit" lädt Landeshauptfrau Mikl-Leitner alle Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenräte aus Niederösterreich zu einer musikalisch-literarischen Feierstunde ein:

Sonntag, dem 29. Mai 2022

um 14:00 Uhr oder um 18:30 Uhr

im Festspielhaus St. Pölten.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine Zusage zu einem der beiden Termine bis spätestens 22. Mai 2022 unter www.eventhotline.at/Feierstunde2022 gebeten.

Passwort: Pfarre2022