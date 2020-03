Mit drastischen Maßnahmen – Schließung der Schulen, Lokale, Ausgangsbeschänkungen – soll die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden. Ein Großteil der Bevölkerung muss den Tag nun in ihren eigenen vier Wänden verbringen. Das führt zu Unsicherheit, manchen fürchten soziale Isolation.

Die Inspirationsplattform „1000things“ will dem entgegensteuern und gründete die Facebook-Gruppe „1000things to do whilst Corona“. Diese soll den Zusammenhalt in der Gesellschaft fördern.



Plattform zur Inspiration

„Wir haben in all der Verunsicherung der Menschen gemerkt, dass sie angesichts des neuartigen Coronavirus nicht so recht wissen, wohin mit ihren Gedanken und gegenseitigen Hilfsangeboten. Dem wollten wir eine eigene Plattform bieten – immerhin ist es jetzt wichtiger denn je, sich auszutauschen und zusammenzuhalten“, sagt der Gründer der Inspirationsplattform Jan Pöltner. „1000things to do whilst Corona“ hatte binnen weniger Tage über 3.000 Mitglieder.

Die Gruppenmitglieder tauschen ihre Sorgen und Fragen aus, es wird aber auch unterhalten, gegenseitig werden Tipps und Ratschläge erteilt, wie man die Zeit Zuhause gut über die Runden bringen kann.

Man wolle gerade in dieser herausfordernden Zeit als Plattform für die Menschen da sein und Alternativen sowie Inspirationen liefern. So gibt es bereits Ratschläge, welche Sporteinheiten in den eigenen vier Wänden möglich sind, Lesetipps werden ausgesprochen. „So wird die Schwarmintelligenz genutzt, alles ohne direkten sozialen Kontakt“, erklärt Pöltner.

Außerdem finden sich Beiträge über Weiterbildung, Kinder, Spaß oder Soziales.

"1000things" will in Krise "good vibes" verbreiten

Geschäftsführer Lukas Berger erzählt: „Auch wir stehen als Mediahouse, das die Menschen normalerweise nach draußen lockt, vor der Herausforderung, herauszufinden, welchen Content sich die Menschen in Krisenzeiten wie dieser wünschen. Die Lösung war ganz einfach: Wir haben sie in der Gruppe per Umfrage direkt gefragt – und dabei eindeutige Antworten erhalten.“

„1000things“ möchte die Community auch in diesen Zeiten unterhalten, informiert Pöltner über die Maximen der Facebook-Gruppe. Good Vibes und hilfreicher Austausch stehen auf dem Programm.

Der Content des 1000things-Mediahouse wurde der Situation angepasst: Statt der schönsten Kaffeehäuser in Österreich, stehen nun Tipps für ein gemütliches Homeoffice auf der Tagesordnung.