Orgel-Jubiläum mit Pfeifen und Registern im St. Pöltner Dom

Die einzige ist sie nicht, in der Stadt. Aber die prächtigste. Und vielleicht auch die bedeutendste. Grund genug, St. Pöltens Metzler-Orgel auch gebührend zu feiern. Erst recht, wenn das eindrucksvolle Instrument mit seinen drei Manualen und 36 Registern aus der Schweizer Orgelmanufaktur Metzler 2023 50 wird.

Zum Geburtstag haben St. Pöltens Domorganist Ludwig Lusser und St. Pöltens Domkapellmeister Valentin Kunert 34 Organistinnen und Organisten zu vierzehn Terminen zwischen März und Dezember eingeladen.

Darunter vier „Geistliche Abendmusiken“ (die erste gleich zum Auftakt am 4. März), eine Orgel-Nacht (am 26. April), ein Orgel-Brunch (am 13. Mai), eine Orgel-Wanderung (am 20. Mai), ein Bach-Abend (am 8. Oktober, mit dem man auch gleich den 50. Geburtstag von Niederösterreichs Kirchenmusikfestival Musica Sacra feiert) und ein zweitägiges Geburtstagsfest (am 11. und 12. November).

Gefeiert werden an und mit St. Pöltens insgesamt sieben Orgeln 2023 aber auch noch zwei (Orgel-)Komponisten: Anton Heiller (der heuer 100) und Max Reger (der heuer 150 geworden wäre).

