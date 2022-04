Viertelfestival 2022: Das Weinviertel blickt weit

Werbung

Seit 20 Jahren stellt das Viertelfestival in Kooperation mit der Kulturvernetzung NÖ die Regionalkultur in den Mittelpunkt. Durch Kulturarbeit "abseits urbaner Zentren" sollen, so Mikl-Leitner, "nicht nur wichtige Impulse für das Kulturgeschehen gesetzt, sondern auch die regionale Identität gestärkt und das Selbstbewusstsein der Bevölkerung gefördert" werden. Ungefähr 500 Künstler nehmen an den Projekten und Veranstaltungen teil, insgesamt sind 1.500 Mitwirkende beteiligt, darunter zahlreiche Ehrenamtliche sowie Schüler.

Das Motto beinhaltet laut Gartner auch die "Suche nach dem Unscharfen, dem Randständigen, dem Verborgenen und vermeintlich Unwichtigen". Konkrete Beispiele sind etwa die Bespielung von Leerständen. So dient etwa das ehemalige Nachtwächterhaus in Poysdorf als kulinarischer Inspirationsraum, das alte Gemeindeamt in Groß-Schweinbarth wird zur spartenübergreifenden Ideenwerkstatt, ein aufgelassenes Geschäftsgebäude in Groß-Enzersdorf mutiert zum temporären Kreativatelier.

Fotografie, Film, bildende Kunst, Musik, Theater, Tanz, Literatur - die Bandbreite ist sowohl thematisch als auch von der Umsetzung her weit gefasst. Von der Windmühlenperformance bis zur Lichtkunst im Weinberg, von Dorfgeschichten bis Wortskulpturen, von musikalischen Pop-ups bis zum Maskenworkshop sind viele Bereiche abgedeckt. Fest steht: "Das Finale fällt ins Wasser." Zumindest auf der klingenden Schwemmbühne in Eichenbrunn, wo am 14. August der Abschluss mit "swimming-artists-in-residence" begangen wird.