Haus der Geschichte: Opfer-Geschichten „wie in einer Nussschale“

NÖN: Gerade haben Sie den frisch umgebauten und neu aufgestellten Themenbereich „Im Gleichschritt – ausgelöscht“ in St. Pöltens Haus der Geschichte im Museum NÖ eröffnet. Worum geht’s denn da?

Christian Rapp: Es geht um einen der wichtigsten Abschnitte in unserer Daueraustellung, die Zeit von 1918 bis 1945. Das ist auch bis heute der am heftigsten diskutierte Bereich in der Zeitgeschichte. Wir haben den Umbau schon länger geplant, und wir haben außerdem neue Objekte aus NÖs Landessammlungen bekommen.

Aber ist das nicht ohnehin das Wesen eines Hauses der Geschichte, das es immer wieder umbauen oder auch neu ausrichten muss?

In der Archäologie oder in der Steinzeit ist das nicht so, obwohl wir auch hier immer wieder Objekte tauschen. Aber je näher wir der Gegenwart kommen, umso mehr! Wir wollen in den nächsten Jahren auch den Bereich nach 1945 verändern, um Geschlechter- und Migrationsgeschichte(n) ergänzen. Da hat sich allein in den letzten vier Jahren viel getan.

Was ist seit Freitag neu?

Neu sind drei Bereiche, alle im ersten Stock und insgesamt auf etwa 100 Quadratmetern. In einem davon geht’s um Opfer-Biografien, der Roma & Sinti, der Homosexuellen, der Asozialen – da gibt es immer noch vieles in Privatbesitz. Und wir wollten eben auch diese Geschichten thematisieren.

Und es geht um einen KZ-Überlebenden aus Bischofstetten, Walter Fantl. Wieso ist seine Geschichte eine besondere?

Er ist auch deshalb ein Besonderer, weil er zum Landjudentum gehörte. In Bischofstetten waren die Fantls die einzige jüdische Familie. Und daher ist es auch eine Geschichte des Dorfes, der Gendarmen, der Menschen, die halfen. Da zeigt sich wie in einer Nussschale die ganze Tragik der Täter. Das waren ja nicht alle Massenmörder!

Und wie war das mit seinem Gürtel?

Der Gürtel war eines der zwei Dinge, die Walter Fantl in Auschwitz behalten durfte. Den hat er nie wieder hergegeben, bis zu seinem Tod im Oktober 2019. Das KZ hat er als einziger seiner Familie überlebt. Eine Replik des Gürtels liegt jetzt in Auschwitz – das Original, ein ganz normaler, breiter Ledergürtel mit immer engeren Löchern, ist bei uns.

www.museumnoe.at