„Kultur braucht dich!“: Fortbildungsreihe geht weiter

Kulturverantwortliche in ihrer wertvollen Arbeit für die eigene Gemeinde und die lokale Kulturlandschaft zu unterstützen, ist das Ziel der Fortbildungsreihe „Kultur braucht dich!“ der Akademie der Kultur.Region.Niederösterreich.

Die Online-Fortbildungsreihe richtet sich dabei speziell an Kulturamtsleiter:innen, Kulturstadträt:innen, Kulturreferent:innen und Verantwortliche für Kulturangelegenheiten und Kulturwesen. Mit „Kultur braucht dich!“ sollen sie kulturelle Aktivitäten, Angebote und Besonderheiten besser positionieren können. So wird der Begriff „Kultur“ erörtert und wird vermittelt, wie ein Leitfaden für regionale Kulturarbeit umgesetzt werden kann.

Tipps und Anregungen von Experten

Beim nächsten online abgehaltenen Tagesmodul am 20. Jänner gibt es wertvolle Tipps und Anregungen von ausgewiesenen Experten: Schrammel.Klang.Festival-Gründer Zeno Stanek, Volkskulturexpertin Dorothea Draxler und Kulturwissenschaftlerin Siglinde Lang berichten über Mehrwert und Nutzen von Kunst und Kultur für den eigenen Ort und seine Bevölkerung.

Dabei wird auch der „Begriff“ Kultur in seiner Vielschichtigkeit dargestellt und werden anschauliche Beispiele zur Orientierung gebracht. Kultur als Standortfaktor soll so als Mehrwert für alle veranschaulicht werden. Businesscoach, Unternehmensberater und PR-Experte Wolfgang Gramann erläutert zudem, wie eine erfolgreiche Bewerbung gelingen kann und wie Pressearbeit und Berichterstattung der Positionierung der Gemeinde dienen.

Wine+Partners-Geschäftsführerin Dorli Muhr und Reinsbergs Bürgermeister Franz Faschingleitner gehen schließlich beim dritten Modul am 17. Februar in die Tiefe und erörtern, wie Rahmenbedingungen geschaffen und wie Multiplikator:innen gewonnen werden können, um kulturelle Angelegenheiten in der Gemeinde zu verankern.