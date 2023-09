210.260 Besucher beim Theaterfest Niederösterreich 2023

„Das freut uns riesig. Es war unser großes Ziel für heuer, wieder an unsere Zahlen vor den harten Jahren heranzukommen“, resümierte Obfrau Kristina Sprenger am Freitag in einer Aussendung. 2024 steigt die 30. Theaterfest-Saison.

Von Mitte Juni bis Anfang September standen 473 Vorstellungen auf dem Programm. 19 Spielorte boten 23 Premieren in den Bereichen Oper, Operette, Musical und Schauspiel. Dazu kamen sechs Produktionen für junge Menschen.

168.738 Besucherinnen und Besucher haben die Hauptacts beim Theaterfest Niederösterreich erlebt. Das entsprach einer Auslastung von 85,8 Prozent. Es gab zwölf Zusatzvorstellungen und nur eine witterungsbedingte Absage. 30.205 Besucherinnen und Besucher wurden beim „Theaterfest for Kids“ begrüßt. Die Auslastung betrug 90,8 Prozent. 11.317 Menschen sind der Bilanz zufolge bei den Rahmenprogrammen der Bühnen gezählt worden.