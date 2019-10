2020 wird ein besonderes Jahr für Rudolf Buchbinder, den künstlerischen Leiter von Musiksommer und Festival Grafenegg. Die 14. Saison ist deutlich vom 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven geprägt: Eine konzertante „Fidelio“-Aufführung (unter anderem mit Jonas Kaufmann), die Missa solemnis, das Tripelkonzert und die Klavierkonzerte 2, 3 und 4 (mit Buchbinder, dessen Vertrag bis 2024 verlängert wurde) bilden herausragende Highlights.

Aber auch sonst gibt es zahlreiche attraktive Angebote, vom Gastspiel des London Symphony Orchestra unter Sir Simon Rattle bis zu den Wiener Philharmonikern mit Gustavo Dudamel am Pult, eine Matinee mit Camilla Nylund, einen lateinamerikanischen Abend mit Juan Diego Florez sowie Konzerte mit dem European Union Youth Orchestra und – als bewährter Residenz-Klangkörper – dem Tonkünstlerorchester NÖ.

Als Composer in Residence tritt mit Konstantia Gourzi erstmals eine Frau in Erscheinung. Die griechische Komponistin und Dirigentin wird auch den „Ink still wet“-Workshop leiten. Der allgemeine Kartenverkauf startet am 20. November.

