Woche für Woche kommt „Radio 4/4“ gemeinsam mit Musikstars und Nachwuchstalenten in alle Landesviertel. Und das schon seit 1979, damals unter dem Landesintendanten Paul Twaroch. Ziel war es die Vielfalt des Bundeslandes Niederösterreich und zugleich auch die journalistische Arbeit der Sendungsgestalter vorzustellen. Unterwegs war man mit einem rollenden Radio-Studio, dem N-Mobil.

Seit dem werden bei „Radio 4/4“ regionale Besonderheiten und Spezialitäten vorgestellt und Tourismusexperten, Sportler, Gastwirte und Prominente kommen zu Wort. Darüber hinaus darf man sich seit vielen Jahren und mit großem Erfolg vor allem Nachwuchstalente und Stars der volkstümlichen und der Schlager-Szene freuen. Mit dabei waren etwa schon Claudia Jung und Kristina Bach, Oliver Haidt und Marc Pircher, Steirerbluat und die Edlseer, die Alpenrebellen, die Jungen Zillertaler und Jazz Gitti.

„Radio 4/4“ war zu Gast auf Berghütten, in Messeorten, bei Stadt-, Feuerwehr- oder Volksfesten, vom Hochschneeberg bis zum Donauschiff, von den Wieselburger Hallen bis zu den Zelten in Großschönau.

Heute zählen Birgit Perl, Thomas Schwarzmann, Jennifer Frank und Hannes Wolfsbauer zu den Hauptmoderatoren von „Radio 4/4“.

Vier Jubiläumssendungen

Die Jubiläums-Events laufen jeweils von 15 bis 17 Uhr, werden von Radio Niederösterreich und auf noe.ORF.at im Livestream übertragen und sind – wie „Radio 4/4“ sonst auch – eingebettet in örtliche Veranstaltungen:

Mittwoch, 29. Mai: Horn im Waldviertel

Anlässlich der Horner Festtage meldet sich Thomas Schwarzmann von der Festwiese in der Spitalgasse. Zu seinen Gästen zählen der langjährige Stammgast Walter Riederer, die Moderatoren Ingrid Amon und Hannes Wolfsbauer und ORF NÖ-Landesdirektor Norbert Gollinger, der in seinen beruflichen Anfängen „Radio 4/4“ redaktionell betreut und Regie geführt hat. Mit dabei sind zudem Gilbert, Lady Sunshine & Mr. Moon, Jazz Gitti und Sigrid & Marina.

Samstag, 1. Juni: Hürm im Mostviertel

Das örtliche FF-Fest mit Sicherheitstag ist Schauplatz für die zweite Jubiläumssendung. Birgit Perl begrüßt dabei unter anderem Johannes Hoppe und Monika Brass, die beide „Radio 4/4“ präsentiert haben. Johanna Zwerenz erinnert sich an ihre Zeit als Sendungsregisseurin. Musikalisch mit dabei sind Nordwand, Die 3, Marlena Martinelli und Udo Wenders.

Samstag, 8. Juni: Zweiersdorf an der Hohen Wand im Industrieviertel

Der Naturpark Hohe Wand feiert 50 Jahre alt. Beim Gasthof Mohr in Zweiersdorf in Höflein trifft Gastgeber Hannes Wolfsbauer auf die früheren „Radio 4/4“-Moderatoren Jörg Schauberger und Michael Staringer, die langjährige Betreuerin und Regisseurin der Sendung, Ingrid Purgauer sowie Radio NÖ-Programmchefin Andrea Pollak-Steurer. Die Musik kommt von Styrina, Oliver Haidt, den Edlseern und den Raabtal Dirndln.

Samstag, 15. Juni: Grafenwörth im Weinviertel

Ein „Familien- und Kreativfest“ wird im „Haus der Musik“ steht in Grafenwörth am Programm – und „Radio 4/4“ ist mit dabei. Moderator Hannes Wolfsbauer begrüßt dabei mit Inge Winder und Peter Meissner Kollegen, die vor kurzem in Pension gegangen sind, und Hans Pokorny aus St. Leonhard/Forst einen langjährigen Stammgast der Live-Sendungen. Für die Musik sorgen Jimmy Schlager, Renate, The Ridin Dudes und Andy Lee Lang.

https://noe.orf.at/radio