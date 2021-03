Gelesen wird (noch) immer. Und Zeitung erst recht. Rund drei von fünf Österreicherinnen und Österreichern lesen jede Tag Zeitung. Und rund drei von 10 Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern lesen jede Woche die NÖN.

408.000 sind das, sagt die heute, Donnerstag, erschienene Ausgabe von Österreichs größter Mediennutzungs-Studie in ihrem Jahresbericht für 2020. Oder: 28,4 Prozent Reichweite. Für die NÖN. In Niederösterreich. Die Krone kommt im vergangenen Jahr auf 389.000 niederösterreichische Leserinnen und Leser oder 27,1 Prozent Reichweite. Und liegt damit, wie schon in den Jahren zuvor, hinter der NÖN - allerdings innerhalb der statistischen Schwankungsbreite.

"Wir haben", sagen die NÖN-Chefredakteure dazu, "in den vergangenen Jahren viel in die journalistische Qualität und Ausbildung der Redaktion investiert. Dass sich diese Bemühungen auch in einem schwierigen Jahr in Zahlen messen lassen und die NÖN weiterhin die führende Kaufzeitung in Niederösterreich ist, freut uns“, betonen Daniel Lohninger und Walter Fahrnberger. Und versprechen: "Wir werden weiterhin dafür alles tun, um dieses Erfolgsrezept aus lokalen Nachrichten und landesweiter Themenführerschaft, mit dem wir dank des großen Engagements unseres Redaktionsteams unseren Leserinnen und Lesern einen deutlichen Informationsvorsprung bieten konnten, auszubauen.“

Weit hinter NÖN und Krone kommen laut MA 2020 in Niederösterreich der Kurier mit 12,0 Prozent, der Standard mit 6,1 Prozent und die Presse mit 5,7 Prozent. Das wöchentliche TV-Magazin Tele erreicht in NÖ 12,5 Prozent Leserinnen und Leser pro Ausgabe, der Freizeit-Kurier 11,1 und die Ganze Woche ebenfalls 11,1 Prozent.

Österreichweit lesen 462.000 jede Woche die NÖN, das entspricht einer Reichweite von 6,1 Prozent. Die meisten NÖN-Leser sind, in absoluten Zahlen gemessen, weiblich und zwischen 50 und 59 Jahren alt. Aber: Auch bei den ganz Jungen, den 14- bis 19-jährigen, kommt die NÖN in ganz Österreich 2020 auf 21.000 Leserinnen und Leser oder 4,1 Prozent Reichweite.

"Als NÖN sind wir für die Menschen in Niederösterreich da und sehen es als unseren Auftrag, authentisch, bodenständig und ehrlich über das Geschehen in unserem schönen Land zu berichten", so NÖ Pressehaus-Geschäftsführer Michael Ausserer. Und weiter: "Ich möchte mich herzlich bei allen Leserinnen und Lesern für ihre Treue und das Vertrauen in uns bedanken."