470.000 Leserinnen und Leser, davon allein in Niederösterreich 419.000 - so viele lesen jede Woche die NÖN. Das sagt die jüngste Ausgabe der Media-Analyse, Österreichs größter und wichtigster Studie in Sachen Mediennutzung. Die ist heute, Donnerstag, veröffentlicht worden. Und zeigt nicht nur, dass Nachrichten nach wie vor gelesen werden (knapp jeder zweite greift in Österreich täglich zur Zeitung). Sondern auch, dass Regionalität und Verlässlichkeit gerade in Krisenzeiten gefragt sind.

"Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig verlässliche Informationen aus klassischen Medien sind. Gerade junge Leser haben dadurch gelernt, dass soziale Medien keine ernst zu nehmende Quelle darstellen", so NÖ Pressehaus-Geschäftsführer Friedrich Dungl. Die NÖN hätte damit auch ihre Krisenfestigkeit bewiesen. Und, so Dungl weiter: "Die hohe Nachfrage nach lokalen Informationen besonders in diesen schwierigen Zeiten belegt nun die aktuelle Media-Analyse."

In Niederösterreich kommt die NÖN laut MA von Juli 2019 bis Juni 2020 wöchentlich auf 419.000 Leser pro Ausgabe. Das entspricht einer Reichweite von 29,2 Prozent. Und: Das entspricht auch - unter Berücksichtigung der statistischen Schwankungsbreite gemeinsam mit der Krone - Platz 1 in NÖ im Ranking der Kaufzeitungen. Die Krone erreicht laut MA 382.000 Leserinnen und Leser pro Ausgabe oder 26,6 Prozent, der Kurier 192.000 oder 13,4 Prozent, Standard und Presse 86.000 bzw. 78.000 Leserinnen und Leser in Niederösterreich.

"Wir sehen, dass unser Weg, auf qualitativ hochwertige, regionale und überregionale Nachrichten zu setzen sehr erfolgreich ist - sowohl im Print- als auch im Onlinebereich", freuen sich die NÖN-Chefredakteure Walter Fahrnberger und Daniel Lohninger. Und halten fest: "In Summe erreichen wir mehr Menschen als je zuvor!"

Befragt wurden für die MA 2019/20 14.897 Menschen in ganz Österreich, davon 2.365 in NÖ.