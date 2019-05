Neues Niederösterreich-Buch erschienen .

Die Neuerscheinung „Niederösterreich – 50 Spuren durch das Land“ ist seit 15. April im Buchhandel erhältlich und lädt sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache sowie als e-Book dazu ein, das historische Kernland Österreichs in der Bandbreite seiner aktuellen Innovationen zu entdecken.