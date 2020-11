Eigentlich wollte man heuer feiern. Groß und glanzvoll. Mit einer Geburtstagsgala. Schließlich werden Niederösterreichs Kulturpreise nur einmal 60. Doch seit Corona ist auch in der Kultur alles anders. Und seit Dienstag hat die, nämlich die Kultur, auch schon wieder zu. Also feiert man auch nicht im kleinen Kreis. Und mit großem Applaus aus dem Wohnzimmer, also: via Live-Stream. Stattdessen hat man die Kulturpreisgala mit Festrede, Geburtstagsmusik und Preisverleihung durch Niederösterreichs Landeshauptfrau auf 2021 verschoben.

Weniger Kultur gibt’s unter Niederösterreichs Kulturpreisträgern trotzdem nicht. Im Gegenteil. Da gibt’s Kunst, die Räume schafft und Beziehungen knüpft, das gibt’s Kunst, die jagt und sammelt und dabei auch noch gerne isst. Da gibt’s Kunst, die Brücken baut und Länder verbindet, da gibt’s Kunst, die das Gras wachsen hört und Kunst, die in Bildern denkt. Da gibt’s Kunst, die in die Vergangenheit hört, und Kunst, die für ihr Leben gern tanzt, und Kunst, die in der Heimat forscht. Kunst von A wie Architektur bis Z wie Zeitgeschichte.

Sieben Kategorien sind es, in denen Niederösterreichs Kulturschaffende im 60. Jahr von Niederösterreichs Kulturpreisen ausgezeichnet werden, von A wie Architektur bis zu V wie Volkskultur, dazu noch, als achte Kategorie, ein Sonderpreis, der diesmal der Präsentation und Vermittlung von Zeitgeschichte in NÖ gewidmet ist.

Insgesamt sind es also acht Würdigungspreisträger und 16 Anerkennungspreisträger, die sozusagen vor dem Vorhang stehen. Und die nicht nur ideell, sondern auch finanziell ausgezeichnet werden – mit je 11.000 Euro (für den Würdigungspreis) und je 4.000 Euro (für den Anerkennungspreis).

Unter den Ausgezeichneten finden sich Alt-Meister wie Eat-Art-Pionier Daniel Spoerri, Elektronik-Revolutionär Hans-Joachim Roedelius oder Opern-Komponistin Johanna Doderer, aber auch junge Initiativen wie der gerade zwölf Jahre offene Proberaum Scheibbs oder wie der gerade erst 28 gewordene Mistelbacher (Roman-)Autor Mario Wurmitzer. Gratulation!

Architektur

Stefan Sappert Franz und Sue ZT GmbH

Würdigungspreis: Franz und Sue ZT GmbH. Zwei Architekturbüros, die seit 2017 mit fünf Partnern und 75 Mitarbeitern gemeinsam arbeiten, das sind Franz und Sue (wie sie selbst sagen: „eine nette Crew“). Die planen eine Schulerweiterung in Eichgraben oder einen Musikvereinssaal in Zwettl, die planen aber auch ein Schubhaftzentrum oder ein Jugendwohnheim. Sie sind „offen für Diskurse“ und verstehen Architektur als „Prozess“.

Anerkennungspreise: NMPB Architekten ZT GmbH und Bevk Perović arhitekti. Erstere sind 2020 mitten in der Erweiterung der FH St. Pölten und haben 2018 das Bürgerzentrum in Böheimkirchen eröffnet – mit Leseerker, Trauungssaal und Dachterrasse. Letztere, das slowenische Architektenteam um Vasa J. Perović & Matija Bevk, hat vor der Landesausstellung 2019 die Kasematten in Wiener Neustadt gestaltet.

Bildende Kunst

Stefan Sappert Daniel Spoerri

Würdigungspreis: Daniel Spoerri. Er war Tänzer und Theatermacher, er hat den „neuen Realismus“ mitbegründet und das „Fallenbild“ erfunden, er hat die Eat Art kultiviert und das Kunstkochen etabliert. Und der in Rumänien Geborene und in der Toskana Ansässige hat in Hadersdorf am Kamp ein Kino und ein Kloster erworben, ein Museum eingerichtet und ein Restaurant eröffnet – ein „Weltkünstler“ (so Christian Bauer).

Anerkennungspreise: Johanna Bruckner und Ramesch Daha. Die Performances der ersteren sind transmedial, poetisch, visionär. Und waren schon bei der Biennale in Venedig, in der Schirn Kunsthalle in Frankfurt und demnächst im NOEDOK in St. Pölten zu sehen. Die „Bedeutungscollagen“ der zweiteren führen von Teheran bis ins Tullner Hintersdorf und erzählen von grenzenloser Geschichte.

Erwachsenenbildung

Stefan Sappert Peter Coreth

Würdigungspreis: Peter Coreth. Seit mehr als 25 Jahren überschreitet er Grenzen, auch und vor allem mit der von ihm initiierten Kulturbrücke Fratres, die NÖ, die Vysočina, Südböhmen und Südmähren verbindet. In Fratres hat er auch den „kleinen Schauplatz großer menschlicher Imaginationen“, das Museum Humanum, eröffnet – mit Kultgegenständen aus fünf Kontinenten.

Anerkennungspreise: Johannes Kammerstätter und Hannes Schiel, Vanessa Staudenhirz und Benedikt Wallner. Der erstere, Psychologe und gebürtiger Wieselburger, hat die vergessene Geschichte des Mostviertels und seiner jüdischen Mitbürger aufgearbeitet und mit dem „Tragbaren Vaterland“ ein Denkmal gesetzt. Die zweiteren, ein Archäologe, eine Kulturvermittlerin und ein Historiker, erzählen im städtischen Museum Neunkirchen Heimatgeschichte neu.

Literatur

Stefan Sappert Waltraud Haas

Würdigungspreis: Waltraud Haas. „Ich höre / das Gras, ich schärfe / die Sichel“, schreibt sie. Und erzählt in ihren „filigranen“ und „gleichzeitig aufmüpfigen“

Gedichten und Prosatexten von Frauen, Männern, Schwächen, Stärken und von einem rebellischen Ich. Das kommt bei der gebürtigen Hainburgerin auch immer wieder auf die griechische Mythologie zurück.

Anerkennungspreise: Mario Wurmitzer und Claudia Tondl. Der erste, gebürtiger Mistelbacher, hat schon mit 18 seinen ersten „Jugendroman“ geschrieben. Und zuletzt, „lakonisch“ und „phantastisch“, mit „Im Inneren des Klaviers“ reüssiert. Die zweite, in Wien geboren, in Maria Anzbach aufgewachsen, hat das erste Peter-Turrini-Dramatiker-Stipendium des Landes bekommen. Schreibt auch über das „Schwere“. Und hat sich zuletzt mit Klosterneuburg „erinnert“.

Medienkunst

Stefan Sappert Thomas Freiler

Würdigungspreis: Thomas Freiler. Seit den 1980er-Jahren widmet sich der gebürtige Krumbacher und langjährige Leiter des Foto-Labors der Akademie der Bildenden Künste in Wien der künstlerischen Fotografie, ihren Apparaten, ihrer Realität und ihrer Reflexion. Und hat damit auch die Bildkultur entscheidend mitgeprägt.

Anerkennungspreise: Elisabeth Czihak und Claudia Rohrauer. Die erste lebt in Wien und in Mitterretzbach. Hat erst Skulpturen geschaffen, bevor sie zum Zeichnen und Fotografieren kam. Und arbeitet jetzt vor allem im öffentlichen Raum, in leerstehenden Industriegebäuden oder auch in Autokinos. Die zweite ist in Wien geboren und in Deutsch-Wagram aufgewachsen. Und erforscht – fotografisch – Techniken, Prozesse, Irrtümer und Sehgewohnheiten – immer mit dem Blick auf das „Wie?“

Musik

Stefan Sappert Hans-Joachim Roedelius

Würdigungspreis: Hans-Joachim Roedelius. Er mache Musik „aus dem Bauch oder aus dem Herzen heraus“. Und das schon seit über 50 Jahren. Bekannt geworden ist der gebürtige Berliner, der in Baden lebt und vor 17 Jahren das „More o(h)r less“-Festival in Lunz gegründet hat, als elektronischer Musiker und Komponist, als „Krautrocker“ und als „Klangspeicher“.

Anerkennungspreise: Verena Zeiner und Johanna Doderer. Die erste ist Pianistin, Komponistin und Rhythmikerin, stammt aus Zeillern, hat eine (Frauen-)Plattform gegründet und nach ihrem Beethoven-Album 2017 diesen Februar ihre zweite Solo-Platte veröffentlicht. Die zweite gehört längst zu den international gefragtesten (Opern-)Komponistinnen, lebt auch in Sitzendorf an der Schmida und hat zuletzt „Schuberts Reise nach Atzenbrugg“ vertont.

Volkskultur und Kulturinitiativen

Stefan Sappert Franz Huber

Würdigungspreis: Franz Huber. Für ihn ist das Tanzen sein Leben. Seit 45 Jahren leitet der gebürtige Mostviertler und gelernte Elektroinstallateur die Volkstanzgruppe St. Valentin. Und hat damit nicht nur St. Pöltens Festspielhaus (mit-)eröffnet, sondern auch NÖs Volkstanzplattform mitaufgebaut. Er sei, so Volkskultur-Chefin Dorli Draxler, „eine besondere Persönlichkeit“.

Anerkennungspreise: Verein Proberaum Scheibbs und Förderverein Eumig Museum. Der erste hat seit 2008 offen. Und zeigt im ehemaligen Schülerheim junge Musiker aus der Region, experimentelle Kunst oder Literatur. Die Scheibbser Intertonale ging heuer zum fünften Mal über die Bühne. Der zweite betreibt im alten Feuerwehrhaus in Wiener Neudorf ein außergewöhnliches Museum zu Geschichte und Produktion von Filmkameras.

Sonderpreis

Stefan Sappert Friedrich Polleroß

Würdigungspreis: Friedrich Polleroß. Er stammt aus dem Waldviertler Neupölla. Und zählt längst zu den „Pionieren der lokalen Zeitgeschichtsforschung“. Hartnäckig, kritisch und akribisch hat er sich mit dem Antisemitismus im Waldviertel, mit der Kino-, Motor- und Handwerksgeschichte beschäftigt. Und 1997 das von ihm initiierte Museums für Alltagsgeschichte in Neupölla eröffnet.

Anerkennungspreise: Verein Museum Hohenau / March und Verein Lag Bucklige Welt – Wechselland. Der erste bespielt seit den 1990er-Jahren mit über 180 Mitgliedern das örtliche Museum im Oskar-Sima-Haus mit Sonderschauen, Museumsfesten und Erzählcafés. Der zweite hat mit drei Historikern das lokale, jüdische Leben einer „versunken Welt“ erforscht, veröffentlicht und im Museum für Zeitgeschichte in Bad Erlach ausgestellt.