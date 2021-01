NÖN: Gerade haben Sie die Geschäftsführung von Österreichs Filmakademie nach zehn Jahren in neue Hände gelegt. Hätten Sie sich Ihr letztes Jahr anders vorgestellt?

Marlene Ropac: Das war jetzt schon ein wildes Jahr! Die Kinos waren fast das ganze Jahr zu, den elften Filmpreis haben wir um ein halbes Jahr auf Juni oder Juli 2021 verschoben. Und 1.200 Leute werden wir da auch nicht einladen können.

Dabei haben Sie im Jänner 2020 noch Geburtstag gefeiert – mit einer rauschenden Filmpreisgala in Grafenegg.

Ropac: Ich hab’ mit dem zehnten Jubiläum sehr viel Freude gehabt. Das war auch mein ganz privater Abschiedsmoment, als man mich völlig überraschend auf die Bühne geholt hat…

Wie waren diese ersten zehn Jahre von Filmakademie und Filmpreis für Sie?

Ropac: Das war meine Zeit! Mit Josef Aichholzer [Produzent und Gründungsmitglied] hat’s begonnen, der hat mich gefunden und mir ein Sparbuch mit 2.000 Euro in die Hand gedrückt. So hab’ ich angefangen, ohne Büro, fast ohne Geld. Ich bin vom Tanzquartier Wien gekommen und hab’ mich in ein Abenteuer gestürzt…

Das Abenteuer ist aber ganz schnell ganz groß geworden.

Ropac: Es hat sich über die Jahre sehr gut entwickelt – von 30 bis über 500 Mitglieder. Das hätten wir nie gedacht! Und bei der ersten kleinen Gala im Odeon, da gab’s keine Förderungen, aber eine großartige Stimmung. Es waren alle da, wir haben Knackwürste gegessen – das war legendär!

Woran lag’s?

Ropac: Wir hatten ein gutes Timing, auch mit den großen Preisen für Michael Haneke und Stefan Ruzowitzky. Das ist richtig geflutscht!

Was waren die größten Hindernisse?

Ropac: Bis zum zehnten Jubiläum hab’ ich schon auch sehr kämpfen müssen. Und das war auch sehr anstrengend, vor allem, jedes Jahr das Geld zusammenzubringen. Das hat auch ein bisschen müde gemacht. Und beim Filmpreis 2019 hat’s richtig gebröselt, da gab’s eine Riesenspannung gegen die Regierungspolitik. Das war sicher notwendig, aber da haben sich in der Akademie alle zerstritten. Erst mit Ibiza hat sich viel entspannt.

Wo steht der österreichische Film heute?

Ropac: Einen nationalen Filmpreis haben mittlerweile alle europäischen Länder, da sind wir einer der jüngsten. Wir sind in Europas Filmakademie auch wahnsinnig nett aufgenommen worden. Und wir haben auch in NÖ schöne Sachen gemacht, wie den Young Audience Award oder die "Golden Nights" der Europäischen Kurzfilme im St. Pöltner Cinema Paradiso. Der Filmpreis in Grafenegg war immer das Jahr, wo alle aufgeatmet haben.

Aber eine wichtige Funktion der Akademie war auch, dass österreichische Filme endlich auch im Fernstehen zur Primetime gezeigt werden. Da haben sie mich im ersten Jahr ausgelacht. Dann ist Karl Markovics' "Atmen" gleich gut gelaufen, und jedes Jahr sind es mehr geworden. Da bin ich eisern und hartnäckig gewesen.

Was haben Sie (noch) nicht geschafft?

Ropac: Wir hätten sehr gern den Europäischen Filmpreis nach NÖ gebracht, mit einer Ausstellung sämtlicher Filmpreisskulpturen, mit Filmclips und mit einer weltweiten Konferenz. Und einen Kino-Jugendklub, aber der ist gerade im Werden, den plant meine Tochter…

Was wünschen Sie sich für den österreichischen Film und seine Akademie?

Ropac: Ich wünsch' mir, dass der österreichische Film in Zukunft eine bessere Finanzierung hat - damit's auch weitergehen kann. Da sind leider viele Sachen verschwunden, der Kostümfundus, die tonsicheren Studios. Da wär' viel zu machen! Wir haben die besten Leute, aber die arbeiten schon die meiste Zeit im Ausland. Auch Stefan Ruzowitzky muss für seine Filme aus Österreich hinausfahren... Ob sich die Kinos wieder erholen, wird man sehen.

Das wird wirklich problematisch.

Was wünschen Sie sich für sich?

Ropac: Ich werd’ jetzt viel freie Zeit haben, ich werde reisen, und ich werde auch andere Filme sehen…