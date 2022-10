Die Lieblinge des Direktors im Museum Gugging

Werbung

Das eine hängt „im Schlafzimmer“. Vier andere hängen „im Wohnzimmer“. Ein anderes steht „am Klavier“. Und die anderen? „Die hätt’ ich gern!“ Gibt Johann Feilacher zu. Und hat mit seinen Lieblingen gerade seine jüngste Schau bestückt. Genauer: seine letzte Schau. Denn mit Jahresende geht Guggings Museumsdirektor in Pension. Nach 16 Jahren (im Museum) und 52 Ausstellungen.

Davor hat der Künstler, Direktor und Psychiater noch seine Favoriten versammelt. 135 hängen (und stehen) da seit vorvergangener Woche im ersten Stock des Gugginger Museumshauses. Im ersten Raum hinter der Glastür: die Gugginger mit einer ganzen Wand voller „small formats“, also: „kleiner Formate“, von Bachler bis Bachtiar und von Herbeck bis Hauser, mit Bleistift und Farbstift und gerade mal zehn Zentimeter hoch. Daneben Franz Gablecks „Cleopatra“ aus 1968 („die wurde noch nie gezeigt“), davor Boden, Dach und Wände von August Wallas Klosterneuburger Badehütte („die war voller Mäusedreck, die haben wir noch frisch restauriert“).

Dahinter: die internationalen „brut favorites.!“, so auch der Titel der Abschiedsschau. Und „meine absoluten Favoriten“, so Johann Feilacher: Louis Soutters „Fingerbilder“. „Da hab’ ich 2007 erst einen gezeigt“, meint der Direktor und hätte gern selbst „noch mehr“. Könige und Druidinnen tummeln sich da in Öl und Tusche auf Papier, während Mary T. Smiths Köpfe gegenüber auf Zaunlatten leuchten und Michel Nedjars Ziegen schon aus dem nächsten Raum meckern.

Dort liegen auch Judith Scotts dick eingepackte Wickelobjekte (aus Lausanne), während darüber Michel Nedjars wunderbar-sonderbare Stoffpuppen (aus der Wiener Albertina und aus der Gugginger Galerie) baumeln. Außerdem unter den Favoriten: Theresa Feilachers Paletten, Johann Tauschers „Gekritzel“, Simone Pellegrinis „bisher größtes“, fast vier Meter langes Matrizenpapier oder die leuchtend bunten Schilde aus Neuguinea.

Was sich der Direktor wünscht, für sein Museum? „Mehr Besucher. Und dass es sich weiterentwickelt, mein Baby!“ Er selbst bleibt zwar im Haus der Künstler und in der Stiftung, wird aber künftig mehr in seinem Atelier in Seitzersdorf zu finden sein. Weil: „Wenn ich als Bildhauer noch was machen will, muss ich das jetzt machen!“

www.gugging.at