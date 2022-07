Fulminantes Finale der Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal

Werbung

Am vergangenen Donnerstag lud die Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal in Kooperation mit der Musikmittelschule zum großen Finale in den sonnigen Konviktgarten. Als Auftakt zu den Konviktgartenkonzerten spielten zahlreiche Musikschülerinnen und Musikschüler in verschiedenen Besetzungen unter freiem Himmel.

Unter der Leitung von Christian Blahous, Thomas Maderthaner, Hermann Maderthaner, Marianne Vlceck, Johanna Sandhofer, Julia Heigl, Sonja Walter sowie Franklin Ellis brachten die jungen Musikerinnen und Musiker die zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besucher zum Staunen. Das Streichorchester „Ybbstaler Aufstrich“, das „Haifisch-Quartett“, das Schülerorchester, die Blasorchester „Junior BLOWY“ und „BLOWY“, das Jugendorchester, „Klassenmusi Zell“, der Chor der Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal, die Singklassen der Volksschule Zell sowie der Chor der ersten und zweiten Klasse der Wirtschafts- und Musikmittelschule präsentierten gekonnt ein umfangreiches Repertoire.

Mit Eigenkompositionen von Dirigent Thomas Mader thaner eröffnete das Ensemble „Klassenmusi Zell“ feierlich die Veranstaltung. Im Anschluss begeisterte das „Haifisch-Quartett“ mit dem ungarischen Volkslied „Warum brauche ich eine Blondine?“ und mit dem Stück „Der Kampf der edlen Ritter“ von Lajos Papp unter der Leitung von Christian Blahous.

Danach hatte das Schülerorchester unter der Leitung von Marianne Vlceck seinen Auftritt. Unter anderem spielten die Schülerinnen und Schüler Stücke von J. S. Bach, R. Frost sowie G. Koeppen und ernteten tosenden Applaus. Es folgte das Streichorchester „Ybbstaler Aufstrich“. Mit der Eigenkomposition „Pizza Boogie“ und verschiedenen Arrangements von Sonja Walter schafften es die jungen Instrumentalisten, das Publikum in Begeisterung zu versetzen. Es folgte das Blasorchester „Junior BLOWY“ unter der Leitung von Hermann Maderthaner mit den Stücken „Welcome to the world“ von Jacob de Haan, „Grandfather’s Clock“ von H. C. Work, „Discovery March“ und „Breakdance Brass“ von J. Edmondson.

Chor der Musikmittelschule und Volksschul-Singklasse

Danach trat der Chor der ersten und zweiten Klasse der Wirtschafts- und Musikmittelschule Waidhofen auf. Unter der Leitung von Johanna Sandhofer trugen die jungen Sängerinnen und Sänger die Stücke „Schuwidu“ von U. Führe sowie „Singen vulla Freud“ von L. Maierhofer erfolgreich vor. Als Nächstes betrat das Jugendorchester die Bühne, welches Musikschuldirektor Christian Blahous dirigierte. Die jungen Musikerinnen und Musiker gaben den Marsch „Fesch und schneidig“ von C. M. Ziehrer, die „Elisen Polka“ von J. Strauss sowie „Rock around the clock“ von M. Freedman zum Besten.

Für einen effektvollen Abschluss des äußerst gelungenen Konzerts sorgten die Blasorchester „Junior BLOWY“ und „BLOWY“ mit dem Stück „Fluch der Karibik“ von H. Zimmer. Zum Schluss musizierte das Schulorchester „BLOWY“ gemeinsam mit den Singklassen der Volksschule Zell und dem Chor der Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal. Unter der Leitung von Julia Heigl und Thomas Maderthaner gaben sie das Lied „Heal the world“ von Michael Jackson zum Besten. Das Publikum zeigte sich restlos begeistert.