Eine gute halbe Stunde zuhören, Geschichten erzählen, Weihnachten erleben - das hat Niederösterreichs Landestheater am St. Pöltner Rathausplatz mittlerweile jedes Jahr am Adventprogramm. Und schickt seine Ensemblemitglieder an den nächsten drei (Advent-)Samstagnachmittagen ins Foyer - zum Lesen.

Heuer zu hören: "Das große Vorlesebuch vom kleinen Raben Socke" (ab 3 Jahren), aus dem Othmar Schratt morgen, Samstag, den 7. Dezember ab 13 Uhr lesen wird. Astrid Lindgrens "Die Kinder aus der Krachmacherstraße" (ab 4 Jahren) dürfen dann am 14. Dezember ab 13 mit Schauspielerin Laura Laufenberg so richtig laut werden. Und Ellis Kauts "Pumuckl" (ab 5 Jahren) treibt am 21. Dezember ab 13 Uhr Schabernack - gelesen von Lisa-Carolin Nemec. Karten zum Preis von 4 Euro unter 02742 / 90 80 80 -600.

www.landestheater.net