Kunstdruck statt Mäzenen-Katze in Wiener Neustadt

Im Jubiläumsjahr gibt es im Triebwerk eine neue Aktion für Unterstützer: Statt der Mäzene-Katze, die man jahrelang erwerben konnte, sollen nun exklusive Kunstdrucke Geld für den Kulturbetrieb am Alten Schlachthof bringen. Bei der Triebwerk Kreativ-Challenge wurde das Bild der Wiener Neustädterin Vivien Ehrenböck gekürt. Die 23-Jährige, die an der Universität für angewandte Kunst in Wien studiert, stellt ihr Werk nun für die Mäzene-Aktion zur Verfügung. Kunstdrucke von ihrem Bild können ab sofort – je nach Größe – für 400, 800 oder 1.200 Euro erworben werden.

Bestellung per Mail an info@triebwerk.co.at bis Ende Oktober. Die Übergabe der Werke findet im Rahmen einer Mäzene-Gala am 23. November statt.