„Wir möchten möglichst vielen Kindern eine musikalisch-künstlerische Bildung ermöglichen und sie dadurch nachhaltig fördern.“ Sagt Niederösterreichs Landeshauptfrau. Und hat dazu, gemeinsam mit Niederösterreichs Bildungsdirektion, heuer die "Aktionstage Musik & Kunst" ausgerufen.

Die sollen, während der letzten beiden Schulwochen, Neugierde auf die Kunst wecken und Lust aufs Musizieren machen - durch die Vorstellung von Instrumenten, durch Performances und durch persönliche Besuche von Lehrenden und Referierenden. Schließlich liefen, so Johanna Mikl-Leitner, gerade auch die Anmeldungen fürs nächste Schuljahr in den Musikschulen und Kreativakademien des Landes. Diese arbeiten mit Niederösterreichs Schulen ohnehin "seit Jahren erfolgreich zusammen", so Bildungsdirektor Johann Heuras. "Daher ist es für uns selbstverständlich, auch in diesen herausfordernden Zeiten gemeinsam an einem Strang zu ziehen."

Zusätzlich zu den Besuchen in den Schulen gibt es von 22. Juni bis 3. Juli auch Aktionen im Netz, bei denen Musikschullehrende in Videos ihre Instrumente vorstellen oder Musikschulleiterinnen und -leiter per Video durch ihre Schulgebäude. Johanna MIkl-Leitner: „Sei es in der Blasmusik, im Chor oder in der Theatergruppe – mit den Aktionen geht es letztlich um die Bewusstseinsschaffung, dass Musik und Kunst Spielfreude fürs Leben bereitet."