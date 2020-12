Gerade haben Sie den Amstettner Musicalsommer 2021 vorgestellt. Wie wird denn der?

Alex Balga: Es wird emotional! Es gibt Salsa und gute Laune, es ist aber auch sehr berührend. Und die Geschichte ist aktueller denn je.

„On Your Feet“ klingt nach Revolution und Emanzipation. Es klingt aber auch nach „Jetzt erst recht“. Wie viele Gefühle braucht eine Bühne? Wie viel Kämpfe verträgt ein Musical?

Balga: Ich glaub’, das braucht es immer! Es geht ja auch um Erfolg und Niederlagen und um das Wieder-Aufstehen. Und gerade jetzt, wo Kunst und Kultur nicht so im Vordergrund stehen, muss man darauf schauen. In Amstetten bekommt man ja nicht nur höchste künstlerische Unterhaltung, man unterstützt auch den Weiterbestand der Kultur in der Region.

Was hat die Gloria, um die es da auf der Bühne geht, was andere Heldinnen nicht haben?

Balga: Sie ist eine wahnsinnige Kämpferin, die auch Regeln bricht und kein Nein hinnimmt. Sie hat ja auch alle ihre Songs selbst komponiert und geschrieben. Und da steckt eine ganze Lebensgeschichte d’rin!

2020, im ersten Jahr Ihrer Intendanz, die Sie von Johannes Kropfreiter übernommen haben, war Ihr Stück schon fertig, Ihre Besetzung stand, Ihr Regiekonzept auch, und die ersten Karten waren auch schon verkauft. Dann kam – coronabedingt – die Absage. Wie macht man da, ein Jahr später, weiter?

Balga: Die Absage kam einen Monat vor Probenbeginn. Aber es gab schon Bühnenbilder, Kostümdesigns… Ich hab’ seither ein paar neue Ideen gehabt, unser Spielraum wurde renoviert, wir können jetzt mehr machen. Theater entwickelt sich sowieso immer weiter. Und das Stück wird vielleicht sogar besser…

Gespielt haben Sie in „Grease“ oder „Les Misérables“, inszeniert fast alles von „Cabaret“ bis zur „Rocky Horror Show“, letztere erst 2019 in Amstetten. Fehlt da noch was? Und was braucht ein Intendant, worauf ein Regisseur verzichten kann?

Balga: Als Intendant braucht man noch mal eine dickere Haut. Und es ist noch mehr Risiko. Man muss die richtigen Leute zusammenbringen - das muss ein Regisseur auch. Aber als Regisseur kann ich mir was wünschen, als Intendant muss ich schon schauen, ob das zum Ort passt. Für mich was das schon der nächste Schritt für meine Karriere, die ich mir erträumt habe. Und an Amstetten liegt mir wirklich was, ich bin dort ja auch das erste Mal in einer großen Produktion auf der Bühne gestanden, da war ich 18. Und damals war das so: Wenn du in Amstetten spielt, hast du schon einen Ritterschlag!

Was kommt für Sie als nächstes?

Balga: Als nächstes kommt für mich "On Your Feet", Probenbeginn ist am 25. Mai, Premiere am 14. Juli. Ich möchte auf jeden Fall überraschen. Und zwischen Klassikern und Neuem wechseln. Wir arbeiten auch schon an einer Uraufführung. Und mein Ziel war auch, Musical-Exporte aus der Werkstatt Amstetten zu schaffen. Da haben wir für "On Your Feet" jetzt schon Anfragen...

https://avb.amstetten.at/musicalsommer/news