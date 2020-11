NÖN: Vor über einer Woche hätte Ihre erste Oper im Theater an der Wien Premiere gehabt. Statt dessen steht sie jetzt am Sonntag am ORF III-Programm. Wie wäre das gewesen? Und wie wird das jetzt?

Alfred Dorfer: Wir kämpfen einerseits mit den äußeren Umständen, die unsere Probenarbeit unangenehm beeinflusst haben. Andererseits sind wir froh, dass diese TV-Aufzeichnung möglich wurde, um zu einer Art Premiere zu kommen. Wie ich höre, wird auch hart daran gearbeitet, den Figaro später auf die Bühne zu bringen.

Mozarts „Hochzeit des Figaro“ ist ja nach der „Zauberflöte“ seine vielleicht bekannteste – und lustigste – Oper. Gibt’s bei Ihnen auch was zu lachen?

Dorfer: Wir hoffen, dass unsere Inszenierung fast alles abdeckt, was dieses Meisterwerk zu bieten hat. Komik, dort, wo sie angesagt ist, Ironie sowieso, das liegt im Libretto, aber auch die angedeutete Sozialkritik kommt nicht zu kurz. Und romantisch wird es sowieso, besonders in den Momenten, wo Cherubino erscheint.

Inszeniert haben den „Figaro“ schon viele – Gustav Mahler oder Gustav Gründgens, Luc Bondy oder Otto Schenk. Macht es das schwieriger? Und was hat Sie gerade daran interessiert?

Dorfer: Mir war durchaus bewusst, dass der Figaro eine lange Tradition von Inszenierungsansätzen hat, aber sich damit zu beschäftigen hätte mich eher verunsichert. Es ist gerade die Unbezähmbarkeit, die ungemein reizvoll ist.

Was braucht eine Oper, worauf ein Kabarett verzichten kann?

Dorfer: Bei der Oper gibt es technische Dinge, die beachtet werden müssen, was im Kabarett keine Rolle spielt. Der Blick des Satirikers könnte der Oper von Nutzen sein, weil durch die Distanz neue Interpretationen möglich werden.

Gesungen haben Sie ja schon, auf der Bühne. Und zwar im köstlichen „Tod eines Pudels“ mit Angelika Kirchschlager. Wäre die Rolle des Figaro nicht auch etwas für Sie gewesen? Oder fühlen Sie sich wohler hinter dem Vorhang?

Dorfer: Die Opernwelt hat schon Probleme genug, da wollen wir ihr nicht noch zusätzlich etwas aufbürden wie singende Komiker. Aber im Ernst, mir ist es lieber, Regie zu machen, das ist weitaus weniger anstrengend und man ist auch weitaus weniger ausgesetzt.

Mit Angelika Kirchschlager haben Sie erst im Juni auch eine Initiative angestoßen, „Wir und Kultur“. Wie ging die weiter? Und wie geht’s der Kultur fünf Monate und den nächsten Lockdown später?

Dorfer: Das Auffälligste ist, im Gegensatz zum ersten Lockdown, das weitverbreitete Schweigen der Kulturschaffenden. Es scheint sich ein gewisses Ohnmachtsgefühl eingestellt zu haben angesichts der Erkenntnis, dass Kultur und Kunst aus Sicht der Politik offenbar nicht systemrelevant sind. Sie sind Trophäen, mit denen man sich schmückt an Sonnentagen, sonst nichts.

Was wünschen Sie sich?

Dorfer: Meine Wunschliste ist lang und unrealistisch, aber ich wünsche mir, dass die Kultur endlich den Platz bekommt, den sie verdient!