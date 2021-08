Am Plakat flattert ein Notenfähnchen und winkt ein Geigenbogen. Und im Programm? Wartet jede Menge gute Laune.

Die hat sich Niederösterreichs ältestes (Kammer-) Musikfest heuer auf die Fahnen geschrieben. Und mit der hat Allegro Vivo gerade seine Pforten zur 43. (!) Festivalsaison geöffnet: in wie immer drei Auftaktkonzerten in Gmünd (diesmal nicht im Palmenhaus, sondern in der Herz-Jesu-Kirche) und in Altenburg (natürlich in der Stiftsbibliothek). Und mit dem Festivalmotto auf den Notenpulten: „Humoresque“.

„Es gibt gerade jetzt eines, das uns wie ein Anker hält: der Humor!“ Vahid Khadem-Missagh, Geiger und Festivalleiter

„Unser erster Ton im Eröffnungskonzert war tatsächlich von Dvořák“, lacht Festivalleiter Vahid Khadem-Missagh. Und hat aber noch ganz andere, humoresque Töne am Festivalprogramm. Zum Beispiel ein „augenzwinkerndes“ Kammerkonzert gleich diesen Mittwoch, mit „Scherzen“ von Paul Hindemith, Humoresquen von Jean Sibelius oder Romanzen von Leone Sinigaglia (im Stift Altenburg).

Oder, dieses Wochenende, gleich vier „gut gelaunte“ Kursteilnehmerkonzerte (über 50 Kammermusikkurse gibt’s bei Allegro Vivo – zu den „um die 40“ Kammermusikkonzerten – heuer auch wieder) von Altpölla bis Horn. Oder ein bisschen „Frohsinn“ mit Beethovens Bagatellen und Dvořáks „Allegretto scherzando“, wieder im Stift Altenburg (am 18. August).

Oder „Wissentlich Wienerisches“ von Mozart bis Breinschmid und von Zemlinsky bis Strauss, gespielt von der Academia Allegro Vivo, dazu noch Texte von Nestroy bis Qualtinger und von Kraus bis Kreisler, rezitiert von Nicholas Ofczarek, der schon mit einem zauberhaften (und komischen) „Sommernachtstraum“ im Waldviertel zu Gast war, und zwar beim Galakonzert im Hof des Horner Kunsthauses (am 21. August).

Wer noch kommt, zu Allegro Vivo 2021? „Ganz viele“, schwärmt Vahid Khadem-Missagh. Neben Georg Breinschmid und Nicholas Ofczarek komme auch Pianistin Elisabeth Leonskaja wieder, Trompeter Thomas Gansch komme nach Rapottenstein und Schauspielerin Andrea Eckert komme mit der „Geschichte vom Soldaten“ nach Raabs. Neue Orte hat man heuer auch (wieder) auf der Konzertliste, darunter erstmals das Langenloiser Loisium oder das Horner Freibad (da war man schon), aber auch das Greillensteiner Schloss, das Geraser Stift, die Rosenburg, die Burgschleinitz, das Weitraer Schloss oder das Ziersdorfer Konzerthaus.

Zum Festivalschluss am 17., 18. und 19. September haut man erst noch „ordentlich auf die Pauke“, und zwar mit Mozarts Serenata Notturna“, lässt dann die Geige(n) weinen (mit Werner Pirchners „Shalom?“) und feiert dann mit Astor Piazzolla dessen 100. Geburtstag (mit „Las Cuatro Estaciones Porteñas“, also: den „Vier Jahreszeiten“).

Programm, Karten und Infos: www.allegro-vivo.at