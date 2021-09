Die Dreharbeiten zu "Alles was Recht ist" starteten zu Beginn dieser Woche. Bis Anfang Oktober steht das Erfolgs-Tandem in Wien und Niederösterreich noch vor der Kamera. Neben den beiden sind u.a. Doris Schretzmayer, Eva Maria Marold, Hubert Kramar oder Simon Schwarz in dem neuen Austro-"Tatort" zu sehen.

Sein Regiedebüt im Rahmen der Krimireihe gibt Gerald Liegel. Das Drehbuch von Robert Buchschwenter und Karin Lomot hält für das Ermittlergespann Bibi Fellner und Moritz Eisner einen vermeintlich einfach zu lösenden Fall inklusive Geständnis bereit, der aber nach einem überraschenden Freispruch einige Wendungen bietet, teile der ORF am Sonntag in einer Aussendung mit.